Выбить остатки ВСУ: как российские войска бьют по логистике противника на СВО

Не менее важно, чем бить по укрепленным позициям врага — контролировать логистику противника. Освобождению каждого города и населенного пункта предшествует обрезка коммуникаций ВСУ. И только после того, как личный состав остается без снабжения и возможности произвести ротацию, начинается штурм.

По фронтовым дорогам около Красного Лимана проехал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Движение транспорта без защиты и средств РЭБ запрещено» — новые ПДД прифронтовых зон, которые, в общем-то, не влияют на желание жителей проехать. Хотя они и не являются приоритетной целью, в отличие от военных машин, на которых двигалась в этот день съемочная группа.

Теперь гораздо больше времени занимает дорога. Сейчас постовой машет, что нужно остановиться где-то под деревом, и теперь ждем, пока дорога не станет безопаснее.

Но это жестокая игра, в которую можно играть в обе стороны. Наши «Ланцеты» и «Молнии» после уничтожения мостов в Славянске тотально взяли под контроль все снабжающие трассы. Город почти в изоляции и со временем повторит историю Красного Лимана, судьба которого предрешена. Силами 25-й армии группировки «Запад» из него выбивают остатки ВСУ, в том числе беспилотными комплексами «Молния».

«Эффективно. Много целей поражается именно с этого борта и с других, которые собираются», — сказал старший оператор БПЛА «Молния» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Ротор».

Этот расчет работает в основном как ПВО, сбивая украинские дроны, но докладывает и о других целях артиллеристам-реактивщикам. И нередко обеспечивает данными российские ВКС, которые уже авиабомбами играют свой финальный аккорд. По кадрам объективного контроля масштаб урона очевиден.

Работа ракет «Ураганов», «Смерчей» и ФАБов идет по группировке противника в пока еще оккупированной части ДНР: на окраинах Николаевки, а также в районе Райгородка, где временно дислоцируется 117-я бригада теробороны ВСУ.

Получили координаты цели и бойцы артбригады войск «Запад». На этот раз — пункты украинских беспилотников и позиции пехоты в лесах за Красным Лиманом. Самоходка «Мста-С» подъезжает к своей точке, всегда меняя маршруты следования.

«Отработали десять снарядов — блиндажи, укрепления, долговременные огневые точки. Ну, конечно, приятно, когда работа заканчивается попаданием в цель», — сказал старший наводчик САУ «Мста-С» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Елизар».

Линия фронта становится все ближе к Краматорско-Славянской агломерации. Полное освобождение Красного Лимана только ускорит этот процесс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.