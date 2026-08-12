ПВО за ночь уничтожили 502 беспилотника ВСУ над регионами России

Масштабная воздушная атака была отражена сразу в нескольких областях.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 502 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом 12 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, наибольшее число дронов было ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей, а также над Краснодарским краем. Кроме того, средства ПВО сработали в воздушном пространстве Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В тот же день сообщалось об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Севастополем. По предварительным данным, в результате атаки никто не получил травм.
Ранее российские беспилотники нанесли удар по патрульному катеру в акватории Черного моря. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, поражено было судно, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для обеспечения прохода в украинские порты сухогрузов с вооружением для нужд Вооруженных сил Украины.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в Минобороны не раскрыли дополнительные сведения о проведенной операции. В частности, не сообщается, какой именно катер был поражен и к каким последствиям привел удар.
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