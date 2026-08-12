ПВО за ночь уничтожили 502 беспилотника ВСУ над регионами России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Масштабная воздушная атака была отражена сразу в нескольких областях.

Сколько беспилотников сбили над регионами России ночью число

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 502 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом 12 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, наибольшее число дронов было ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей, а также над Краснодарским краем. Кроме того, средства ПВО сработали в воздушном пространстве Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В тот же день сообщалось об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Севастополем. По предварительным данным, в результате атаки никто не получил травм.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по патрульному катеру в акватории Черного моря. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, поражено было судно, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для обеспечения прохода в украинские порты сухогрузов с вооружением для нужд Вооруженных сил Украины.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Минобороны не раскрыли дополнительные сведения о проведенной операции. В частности, не сообщается, какой именно катер был поражен и к каким последствиям привел удар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 авг
В результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край погибли ребенок
11 авг
Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепропетровской с семьей священника
11 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 396 украинских беспилотников над регионами России
11 авг
Житель Воронежской области погиб в результате атаки беспилотников ВСУ
10 авг
ПВО за день сбила 215 украинских беспилотников
10 авг
Стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ появился в Нижнекамске
10 авг
Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
10 авг
Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
10 авг
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
10 авг
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Выбить остатки ВСУ: как российские войска бьют по логистике противника на СВО
8:52
ПВО за ночь уничтожили 502 беспилотника ВСУ над регионами России
8:45
Новое лицо: российские хирурги завершили основной этап лечения девочки «в маске Бэтмена»
8:45
Всего 9 вещей — и 27 образов: как собрать чемодан в отпуск по методу «судоку»
8:36
Поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка в Новосибирской области
8:31
Дружба вместо вражды: как обман бойфренда сблизил двух незнакомых женщин

Сейчас читают

Прежде чем внести задаток: на что обратить внимание при покупке дома
Владимир Машков выразил соболезнования семье актрисы Натальи Трубниковой
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео