Собираетесь в отпуск или деловую поездку и уже в панике от одной мысли о том, что нужно упаковать чемодан? Сразу начинается сумбур: что взять, чтобы каждый день выглядеть по-новому, как все это уместить в один чемодан и при этом не ходить в одном и том же.

Стилист и историк моды Ирина Катыхина эксклюзивно для 5-tv.ru показывает, как собрать из девяти вещей целых 27 различных образов. И да, все это помещается в ручную кладь.

Что такое метод судоку

www.globallookpress.com/moodboard

Название этого метода происходит от известной японской головоломки, где цифры должны сочетаться друг с другом по строгим правилам. В гардеробе принцип тот же: три категории вещей комбинируются между собой, создавая множество вариантов без необходимости брать с собой горы одежды.

«Благодаря этому методу вы получите несколько десятков образов из буквально нескольких вещей», — поясняет эксперт.

В основе системы лежит простая математика. Вы берете три плечевых изделия (это верх), три поясных (низ) и еще три плечевых изделия в качестве второго слоя. Перемножаем это количество и получаем 27 комбинаций.

Каждая вещь сочетается с каждой, и вы получаете возможность менять образы хоть несколько раз в день, не рискуя при этом выглядеть одинаково.

«Минимум вещей, максимум стиля», — резюмирует стилист.

Важный нюанс: все вещи в капсуле заранее подбираются так, чтобы они сочетались друг с другом по цвету. Это ключевое условие. Если цвета конфликтуют, система разваливается, и вместо 27 гармоничных комплектов вы получаете хаос. Поэтому на этапе подготовки стоит потратить время на то, чтобы найти действительно совместимые вещи.

Как собрать вещи по методу судоку

www.globallookpress.com/Jochen Tack

В верхней части — три разных варианта. В качестве примера стилист предлагает кружевной кроп-топ для вечерних выходов, хлопковый кроп-топ для повседневных прогулок и простую хлопковую майку для самых жарких дней. У этих вещей разная фактура и назначение, но они объединены общей цветовой гаммой.

В качестве низа в этой капсуле представлены кружевная ажурная юбка — она сразу добавляет образу женственности, брюки Алладины — удобные, модные и очень летние, а также шорты-бермуды из тонкого денима для расслабленных повседневных выходов.

Третий слой — это те самые вещи, которые превращают простой комплект в полноценный образ и позволяют адаптироваться к погоде. В примере стилиста это оверсайз-рубашка, которую можно надеть поверх любого топа, жакет с укороченным рукавом для более строгих выходов и джинсовая куртка для прохладных вечеров. Наличие второго слоя дает не только стиль, но и функциональность: при перепадах температуры вы всегда сможете снять или надеть лишнюю вещь.

Объединяющий принцип всей капсулы — универсальная цветовая гамма. Вещи должны спокойно сочетаться между собой, будь то нейтральные оттенки или продуманная монохромная палитра.

Например, два оттенка зеленого в одном образе создают стильный эффект, а контрастные фактуры делают даже простую комбинацию интересной.

Как сложить вещи в чемодан, чтобы они не помялись

www.globalloopkress.com/Martin Poole

Гардероб собран, осталось упаковать все так, чтобы вещи доехали в идеальном состоянии. У стилиста есть три проверенных способа, которые помогут сохранить вещи в целости и сэкономить место в чемодане.

Первый способ — метод «валики»: вещи из легких, тонких тканей, которые обычно сильно мнутся, скручиваются в плотные рулоны. Это выглядит необычно, но работает безотказно.

«После транспортировки, когда вы будете разбирать вещи, вы удивитесь, что они будут абсолютно немятые», — уверяет знаток.

Такой способ подходит для хлопковых маек, легких платьев и топов.

Второй способ — метод «книга»: вещи из более плотных тканей, которые не сильно мнутся, складываются пополам на ровной поверхности и так размещаются в чемодане. Можно даже оставить их на вешалках, чтобы по прибытии просто достать и повесить в шкаф, ничего не гладя.

Третий способ — использовать внутреннее пространство обуви: в кроссовки и ботинки можно сложить носки, ремни, шнурки и любую другую мелочь. Так вы экономите 10-15% места в багаже и защищаете форму обуви от деформации. Главное — убедиться, что внутри ничего не намокнет или не испортится.

Как собрать аксессуары в отпуск

www.globallookpress.com/Jochen Tack

Отдельная глава — аксессуары. Они весят мало, занимают минимум места, но именно они превращают базовый комплект в нечто особенное.

«Я беру с собой два платка, пояс, головной убор и украшения», — делится Ирина.

Платок — универсальный предмет: его можно повязать на шею, обернуть вокруг ручки сумки, повязать на голову или даже превратить в дополнительный топ.

«Платок может полностью изменить характер образа, даже если одежда осталась та же», — поясняет стилист.

Украшения делают даже простой образ вечерним. Несколько пар сережек, колье, кулоны на длинных цепочках, браслеты и кольца — именно эти детали задают настроение и превращают прогулочный комплект в наряд для ужина. С ними вы можете менять настроение образа, не меняя одежды. Днем вы в футболке и шортах, вечером добавили колье, серьги и браслеты — и уже готовы к выходу в свет. Головной убор, будь то шляпа, кепка или панама, не только защищает от солнца, но и становится важной деталью стиля.

Фактура и текстура образов

www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Еще один важный элемент, о котором стоит помнить при сборке капсулы, — это разнообразие фактур.

«Ориентируемся не только на цвет, но и на фактуру и текстуру ткани. Старайтесь, чтобы они были разнообразными», — предупреждает историк моды.

Сочетание разных материалов всегда выглядит дороже и интереснее. Например, ажурная кружевная юбка и хлопковый жакет создают контраст, который цепляет взгляд. Кажется, что образ сложный, продуманный, дорогой.

А если бы оба предмета были из хлопка, он выглядел бы слишком просто и плоско. То же самое работает и с другими комбинациями: кружево и деним, хлопок и лен, шелк и плотный хлопок. Этот контраст текстур позволяет избежать скуки даже в самых минималистичных комплектах.

Как проверить сочетаемость и не ошибиться

www.globallookpress.com/Sergio Pitamitz

Последний, но важный шаг — проверка сочетаемости. Недостаточно просто взять вещи, которые, как вам кажется, подходят друг другу. Нужно их визуально объединить и убедиться, что они действительно создают гармоничный комплект.

«Обязательно проверяйте те вещи, которые вы выбрали по методу судоку, на предмет сочетаемости», — настаивает профессионал.

На практике это выглядит так: берете брюки алладины и по очереди прикладываете к ним все топы из капсулы. Смотрите, как ложатся линии, не конфликтуют ли цвета и фактуры. Затем добавляете второй слой и снова оцениваете общую картину. Если вы сомневаетесь, что на вас это будет выглядеть красиво, примерьте все на себя.

Визуальная проверка на вешалке — это одно, а живой образ на человеке — совсем другое.