Могут обойтись без людей? Как компании используют ИИ при найме сотрудников

В России 70% компаний используют ИИ в найме или готовятся делать это

Искусственный интеллект постепенно становится частью процесса поиска сотрудников: почти три четверти компаний уже применяют такие инструменты или собираются внедрить их в ближайшее время. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Исследование показало, что 49% работодателей уже используют ИИ при найме. Еще 21% планируют начать его применение в ближайшей перспективе.

Главными задачами, которые отнимают больше всего времени у специалистов по подбору персонала, остаются поиск подходящих кандидатов без предварительного контакта (67%), обработка откликов (53%) и оценка соискателей (39%). Кроме того, компании тратят ресурсы на организацию интервью (24%) и подготовку описаний вакансий (11%).

Среди работодателей, которые уже внедрили ИИ, чаще всего технологии помогают создавать тексты вакансий — этим пользуются 64% компаний. Также алгоритмы применяют для расшифровки и анализа собеседований (36%), подготовки персонализированных сообщений кандидатам (31%), первичного отбора резюме (29%) и распределения претендентов по приоритету (29%).

После внедрения искусственного интеллекта 55% компаний заметили сокращение количества рутинных задач. Еще 36% сообщили о снижении нагрузки на рекрутеров, а 20% — о более быстром закрытии вакансий.

При этом большинство работодателей пока не готовы тратить большие суммы на автоматизацию найма: 68% компаний выделяют на такие решения менее 500 тысяч рублей в год. Еще 18% вкладывают от 500 тысяч до миллиона рублей, а 5% — более двух миллионов рублей.

Однако часть организаций относится к ИИ с осторожностью. Среди компаний, которые отказались от подобных инструментов или не планируют их внедрение, 46% считают, что при найме невозможно обойтись без участия человека. Еще 41% опасаются предвзятости алгоритмов, 32% говорят о нехватке необходимых знаний, а 29% сомневаются в выгоде таких вложений. Среди других причин — ограниченный бюджет (29%), требования закона о защите персональных данных и риск утечек информации (25%).

Отдельный вопрос — использование ИИ самими кандидатами. Чтобы выявлять такие случаи, работодатели чаще всего проводят личные собеседования (56%), дают задания в режиме реального времени (33%) и сравнивают ответы на интервью с данными из резюме (26%). При этом 23% компаний не считают использование нейросетей проблемой и воспринимают этот навык как современное преимущество.

Сами соискатели также активно обращаются к технологиям. 43% использовали ИИ для подготовки сопроводительных писем и редактирования резюме, 30% — для тренировки перед интервью, а 21% — для изучения рынка труда.

При этом отношение кандидатов к автоматизированному отбору остается неоднозначным. 44% заявили, что потеряют интерес к вакансии, если узнают об участии ИИ в процессе, а 9% готовы полностью отказаться от дальнейшего участия.

Главные опасения связаны с возможными ошибками алгоритмов: 76% соискателей боятся, что система неправильно оценит их опыт и навыки. Еще 46% переживают из-за отсутствия возможности оспорить решение программы, 45% считают проблемой отсутствие человеческого общения, а 30% опасаются утечки личных данных.

При этом 70% кандидатов хотели бы заранее понимать, на каком этапе отбора с ними взаимодействует искусственный интеллект.

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