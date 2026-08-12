Путин заявил об усилении присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент России Владимир Путин заявил о росте напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и увеличении активности НАТО в этой части мира. Об этом он сообщил на заключительном этапе учений Тихоокеанского флота.

По словам российского лидера, в регионе формируются новые военно-политические объединения, а также появляются дополнительные вооружения, которые, как он отметил, могут создавать угрозы для России.

«Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал Путин.

Глава государства также отметил работу российского флота в зоне ответственности. По его словам, военнослужащие выполняют поставленные задачи, а значение этой деятельности становится особенно важным на фоне текущей ситуации в регионе.

Путин прибыл в Южно-Сахалинск на заключительный этап масштабных учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа и вошли в число крупнейших военно-морских тренировок текущего года. В них участвуют свыше 60 кораблей, судов обеспечения и подводных лодок, а также силы авиации.

Всего к учениям привлечены около 13 тысяч военнослужащих. В ходе тренировок военные отрабатывают задачи по обеспечению безопасности дальневосточных направлений России — в северо-западной части Тихого океана, а также в акваториях Японского и Охотского морей.

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