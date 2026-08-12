Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-2 в Самарской области

В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета Ан-2 в селе Новая Жизнь Кошкинского района под Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На опубликованных прокуратурой кадрах отчетливо видно, что многоцелевой биплан рухнул прямо в поле. Основной удар пришелся на носовую часть, которая сильно смялась о землю, в то время как хвост самолета задран вверх и не касается грунта. Инцидент произошел во время выполнения авиационно-химических работ по орошению сельскохозяйственных угодий.

Как передают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, воздушное судно не подавало план полета и не получало разрешения на использование воздушного пространства. Находившийся за штурвалом пилот получил травмы. Его экстренно госпитализировали в Кошкинскую ЦРБ.

Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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