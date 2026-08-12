Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-2 в Самарской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

По предварительным данным, борт не получал разрешения на вылет.

Фото, видео: MAX/Приволжская транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета Ан-2 в селе Новая Жизнь Кошкинского района под Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На опубликованных прокуратурой кадрах отчетливо видно, что многоцелевой биплан рухнул прямо в поле. Основной удар пришелся на носовую часть, которая сильно смялась о землю, в то время как хвост самолета задран вверх и не касается грунта. Инцидент произошел во время выполнения авиационно-химических работ по орошению сельскохозяйственных угодий.

Как передают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, воздушное судно не подавало план полета и не получало разрешения на использование воздушного пространства. Находившийся за штурвалом пилот получил травмы. Его экстренно госпитализировали в Кошкинскую ЦРБ.

Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Женщину, столкнувшую свою дочь с балкона в Сергиевом Посаде, взяли под арест
13:32
«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
13:23
«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими
13:16
В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
13:05
Больше половины россиян против удаления российских приложений для смартфонов
12:57
Сколько стоит звездная любовь: самые яркие и дорогие свадьбы 2026 года

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео