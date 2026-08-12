«Сколько стоит?» — Илон Маск решил «купить» Великобританию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 4 082 0

Предприниматель отреагировал на шутку о приобретении целой страны.

Илон Маск решил купить Великобританию правда ли это цена

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Бизнесмен Илон Маск в шутку решил купить Великобританию

Бизнесмен Илон Маск с юмором отреагировал на публикацию о продаже Великобритании и поинтересовался возможной ценой такой сделки.

Американский бизнесмен оставил комментарий под постом сатирического издания Babylon Bee в соцсети X. В публикации утверждалось, что основатель Tesla и SpaceX якобы приобрел Британию ради защиты свободы слова.

Авторы шуточного материала заявили, что за страну была заплачена «внушительная сумма», однако такая покупка якобы стала оправданной ради возможности свободно распространять мемы. В ответ на этот пост Маск задал короткий вопрос.

«Сколько стоит?» — написал предприниматель.

Ранее бизнесмен уже привлекал внимание пользователей соцсетей необычным поведением на публичных мероприятиях. Так, в мае во время официальной фотосессии на государственном приеме в Пекине, где присутствовали лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин, Маск начал строить гримасы перед камерами.

На опубликованных кадрах видно, что стоявший позади него глава Apple Тим Кук улыбался фотографам, тогда как Маск, находясь перед ним, корчил рожицы и показывал большой палец в объектив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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