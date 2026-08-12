Табор инфоцыган уходит в офлайн: мошенникам перестали верить в сети

Инфоцыгане и коучи массово покидают онлайн-пространство

Организаторы марафонов желаний, инфоцыгане и коучи покидают онлайн пространство. После серии громких скандалов звезды интернета спешат уйти в реальную жизнь и придумывают новые схемы для обогащения. Одного из таких «наставников» начали судить в Казани. Вместо длинных и скучных семинаров он гастролировал по всей стране, а также за рубежом: проводил игры со своими клиентами. В списке тех, кто вошел в этот «элитный» клуб и заплатил за это больше, чем планировалось, могут оказаться сотни человек. О серой схеме, которая больше похожа на финансовую пирамиду, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

С легкой ухмылкой и в деловом костюме, словно гость светского мероприятия, Рушан Шарафиев смотрит на своих клиентов и учеников из стеклянного бокса. Именно образ успешного финансиста помог молодому человеку получить от них миллионы рублей. Суд уже идет, а Рушан до сих пор не понимает, в чем проблема.

«Мне непонятна суть предъявленного мне обвинения. Я не вижу мошенничества здесь», — говорит он.

Шарафиев делал ставку не массовость, как у большинства сетевых аферистов, а на теплые ламповые встречи в узком кругу. Финансовый гуру создавал эксклюзивные клубы для своих. Деньги собирал играючи — не через курсы и онлайн-тренинги, а через живое общение.

Шарафиев не стремился в топ блогеров, а тихо играл в «настолки» с молодыми и амбициозными. Вместо длинных и скучных семинаров — игра «Денежный поток». Среди участников он находил новых инвесторов для собственных проектов.

Софья Елесина потеряла полмиллиона рублей. Девушка рассказывает, что среди пострадавших и те, кто брал кредиты, чтобы вложиться в проект финансиста.

«Он со всеми тесно общался, постоянно были какие-то друзья. Он даже к некоторым ребятам приезжал на свадьбу. Это были близкие отношения», — рассказала Елесина.

Каждая встреча собирала по 10-15 человек, а проводились игры два раза в неделю. Несложно посчитать: за три года через клуб Шарафиева прошли сотни людей, причем не только в Татарстане и не только в России. Учились финансовому мышлению, например, в Дагестане и Узбекистане.

500 тысяч рублей вложил и Марат Сайдашев. Ему Шарафиев пообещал 36% в год. Но спустя несколько месяцев финансист просто пропал.

«Он мне выплачивал частями дивиденды, три месяца это длилось. Сначала пять тысяч, потом 15, потом еще 15. Потом, когда встретились, он еще отправил деньги. Надежда была, что у него действительно просто трудности», — вспоминает Сайдашев.

Москвичке Кристине Терновской на личной встрече было предложено вложиться в магазин техники. Под предлогом высокой прибыли она согласилась.

«Он сказал, что 30% там обещает с вклада. Выплаты по кварталам должны были быть. Сколько я тогда располагала — 300 тысяч я ему перевела», — говорит Терновская.

Первого судебного заседания не хватило, чтобы заслушать даже треть всех пострадавших. Рушану Шарафиеву вменяют сразу три части мошенничества. Выгодные предложения пользовались хорошим спросом среди начинающих инвесторов и финансистов.

«Обещал высокие доходы от закупок электроники и криптовалют. Таким образом он похитил свыше 25 миллионов рублей», — сообщает старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Сейчас в списке пострадавших почти два десятка человек. Но обманутые вкладчики объединились в сети и уверяют, что количество обманутых может быть намного больше.

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