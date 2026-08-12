Путин проконтролировал завершение учений Тихоокеанского флота с крейсера «Варяг»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 77 0

Верховный главнокомандующий лично заслушал доклады военачальников на борту флагмана.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Владимир Путин вышел на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», чтобы лично оценить заключительный этап маневров Тихоокеанского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

У трапа президента встретил командир крейсера, капитан 1-го ранга Константин Петров, после чего был выстроен почетный караул.

Глава государства тепло поприветствовал моряков и обменялся рукопожатиями с командованием. Сразу после этого Путин заслушал доклады военачальников о результатах активной фазы учений.

Президент подчеркнул, что подобные маневры жизненно необходимы для защиты национальных интересов России. Он акцентировал внимание на том, что личный состав флота решает боевые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно сейчас, когда туда активно пытается попасть Североатлантический альянс (НАТО).

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о том, как Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в учениях Тихоокеанского флота.

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