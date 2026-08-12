Лерчек придется стать наемным работником? Как блогер будет выплачивать штраф в 764 млн рублей

Два месяца на выплату многомиллионного штрафа: кем устроится тяжелобольная Лерчек? Сколько ей надо зарабатывать в день? Неутешительные прогнозы юристов и врачей. Когда королева марафонов Елена Блиновская последний раз видела детей? И кого еще из знаменитых блогеров ждет незавидная участь экономических преступников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Требование стороны защиты было либо оправдать, либо вернуть дело прокурору ввиду наличия в материалах уголовного дела существенных нарушений», — уточняет адвокат Гусейна Гасанова Михаил Юсупов.

Пресненский суд Москвы приговорил видеоблогера к четырем годам колонии общего режима за неуплату налогов и незаконную легализацию денежных средств.

Гусейну Гасанову также выписали штраф в размере одного миллиона рублей и конфисковали имущество — квартиру в Москва-Сити стоимостью 46 миллионов.

«Мы находимся на связи, он в курсе происходящего, естественно, следит в онлайн-режиме за тем, как развиваются события», — говорит адвокат блогера Дмитрий Козяйкин.

Но, кажется, Гасанов не слишком беспокоится и на этот счет. СМИ пишут: за его окном Дубай.

Не все блогеры скрылись от правосудия за рубежом. На днях суд вынес приговор Лерчек: пять лет условно, штраф почти 764 миллиона рублей, а также запрет на три года администрировать сайты и продвигать бренды в сети.

«Валерия должна будет устроиться на работу, на постоянную работу. Это должно быть официально оформлено. Также Валерия должна будет посещать своего инспектора, который осуществляет надзор за осужденными условно», — объясняет юрист Илона Гуськова.

В день X обычно общительная девушка хранила молчание. На вопросы журналистов лишь отводила глаза.

Чекалиных обвиняли в неуплате налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Артем сейчас отбывает наказание в колонии. Недавно его адвокат сообщил, что условия там вполне сносные: в камере телевизор и холодильник, можно ходить в спортзал.

Дело самой Валерии Чекалиной было приостановлено из-за болезни. После рождения четвертого ребенка у нее обнаружили рак желудка терминальной стадии.

«Прокапали первый препарат и последний препарат. Так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит вот так на тебе», — делится звезда интернета.

Из борьбы за жизнь Лерчек сделала настоящее реалити-шоу: лечение практически в прямом эфире, спортзал и светские мероприятия, интервью, распродажи, съемки в рекламных роликах и трогательные домашние видео.

«Под давлением по трубочкам вот сюда капается. Сегодня днем, получается, как раз закончится, снимут. Но это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — рассказывает Лерчек.

Однако своей активностью тяжелобольная Чекалина спровоцировала слухи о том, что ее диагноз на самом деле преувеличен или вовсе придуман. А после того, как в мае Валерия поехала на очередное мероприятие в Санкт-Петербург, сомнения появились и у прокуратуры. Сотрудники назвали это попыткой скрыться.

«Будучи в болезненном состоянии, она едет на вечеринку, катается на теплоходе. Конечно, реакция будет соответствующая», — отмечает юрист Гуськова.

А когда стало известно, что Чекалина собирается улететь на лечение в Сербию, правоохранители потребовали возобновить уголовное дело и отправить ее под домашний арест. В итоге — условный срок и штраф.

Чекалиной сейчас как никогда нужны деньги. Очевидно, Луис не сможет покрыть все расходы Лерчек. По подсчетам экспертов, чтобы погасить штраф, ей нужно платить почти по 13 миллионов рублей в день, при этом продвигать свои бренды в интернете запрещено.

«Она от своего имени, скажем так, вообще не может работать именно с соцсетями», — уточняет Илона Гуськова.

Можно взять отсрочку на максимальные пять лет. Но тут возникает циничный, но справедливый вопрос: а есть ли у нее эти пять лет, учитывая диагноз?

«Чтобы излечить четвертую стадию рака желудка — это все-таки, к сожалению, крайне редкий случай, особенно когда множественные метастазы. Это практически задача такого божественного уровня, я хочу сказать, не совсем врачебного», — подчеркивает онколог Игорь Долгополов.

Адвокат Чекалиной уже заявил, что обжалует приговор, потому что у его подзащитной просто нет денег на погашение штрафа. Однако пока он только собирается это сделать, представители надзорного ведомства уже подали апелляцию с требованием ужесточить наказание до шести лет.

«Все-таки мы понимаем, что все стоит на контроле. За ней следят не только СМИ, но следят еще и правоохранители», — говорит юрист Илона Гуськова.

Но Валерия хотя бы рядом со своими детьми. Другой знаменитый блогер, Елена Блиновская, такой возможности лишена. Бывшая королева марафонов отбывает срок в колонии под Владимиром. Недавно ее адвокаты подали очередное прошение об отсрочке наказания до тех пор, пока младшей дочери не исполнится 14 лет.

«У дочери две дырки были в сердце. И у внучки то же самое. И я говорю, что моих детей просто уничтожают. Больше я ничего не скажу», — заявляет мать Блиновской Нина Останина.

Блогер заявила, что ее муж находится в зоне специальной военной операции. А значит, четверо детей остались без должного присмотра. Ведь даже самые любящие бабушки и дедушки не могут заменить родителей. Но судья оставил приговор без изменений и справедливо добавил, что о судьбе детей следовало думать раньше.