Могут стать препятствием? Почему в ЕС опасаются принимать новые страны

В ЕС опасаются проблем при ускоренном расширении союза

Некоторые государства Евросоюза считают, что ускоренное расширение союза может создать новые политические риски и затруднить работу его институтов.

Несмотря на официальную поддержку дальнейшего расширения ЕС, ряд крупных стран выступает за более осторожный подход к приему новых членов. Как сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников, Франция, Германия и Нидерланды опасаются, что в составе объединения может появиться государство, способное блокировать важные решения.

По данным издания, главная проблема связана не только с самим вступлением новых стран, но и с возможными изменениями внутри них после смены власти. Новое руководство одного из участников ЕС в будущем может занять позицию, которая осложнит достижение общего согласия по ключевым вопросам.

Один из европейских дипломатов отметил, что длительный процесс подготовки к членству связан с необходимостью убедиться в готовности потенциальных участников соблюдать правила объединения. По его словам, страны хотят избежать ситуации, при которой новый член ЕС станет препятствием для принятия решений.

Дополнительные меры для снижения возможных рисков готовит и Еврокомиссия. Обновленные правила расширения планируется представить лидерам стран ЕС на заседании Европейского совета 15 октября. Они должны учитывать возможные сложности с распределением ресурсов и процессом принятия решений после увеличения числа участников.

При этом Венгрия пока не согласовала открытие всех переговорных направлений по вопросу вступления Украины и Молдавии.

Ранее газета Financial Times сообщала, что европейские лидеры начали сомневаться, сможет ли нынешняя структура ЕС справиться с приемом новых государств. Евросоюз не расширял состав участников уже более 13 лет.

Также сообщалось, что Брюссель пока не намерен в ближайшее время принимать Украину в объединение из-за сохраняющихся проблем, включая высокий уровень коррупции. Требования Киева об ускоренном вступлении заставили европейские власти пересмотреть подходы к дальнейшему расширению ЕС с учетом новых политических условий.

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