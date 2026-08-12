Владимир Путин обвинил Запад в «пиратстве и разбое»

Путин пообещал Западу зеркальный ответ в случае захвата российских судов

В центре внимания — Южно-Сахалинск, где в эти минуты находится Владимир Путин. Поднявшись на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», президент принял участие в завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота. В них задействованы более 13 тысяч военнослужащих, порядка 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения. Но главное новшество в том, что все они отрабатывали не столько морской бой, сколько воздушный. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин объяснит, почему.

Разведка и целеуказание с воздуха, борьба с воздушными дронами и безэкипажными катерами: Тихоокеанский флот на этих учениях отрабатывает не классические, а новые угрозы. Именно на этом сделал акцент Владимир Путин, выслушав доклад об итогах учений. Это крайне важно — анализировать опыт, полученный дорогой ценой в ходе боевых действий. Отметив особые заслуги морпехов 55-й дивизии Тихоокеанского флота, которые воюют на самых горячих направлениях СВО, Владимир Путин перешел к обсуждению основных угроз в тихоокеанском регионе.

«Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО. Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются, и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Президент особо отметил нарастающую милитаризацию Японии, которая так и не подписала с нами мирный договор после поражения во Второй мировой войне и до сих пор претендует на Курильские острова, а также ввела против России санкции после начала СВО.

«Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблемы Курильских островов, — рассказал Владимир Путин.

Но еще более жесткое заявление прозвучало, когда Владимир Путин указал на другую угрозу — участившиеся захваты судов, которые работают в интересах России.

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов — мирных, подчеркну. Они недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда. Мы сами посчитаем, когда это нужно и целесообразно, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — заявил Путин.

Как доложил президенту командующий Тихоокеанским флотом, силовой зеркальный ответ готовился давно и в любой момент может быть реализован. Страны-агрессоры, которые пытаются играть в пиратов, могут столкнуться с тем, что мы начнем арестовывать их суда.

«Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе 26 судов Великобритании и девять французских», — заявил командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Силы для реализации такого плана у Тихоокеанского флота есть, и завершившиеся только что учения это наглядно показали.

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