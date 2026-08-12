Новый рекорд: гонщик разогнал машину почти до 654 километров в час

Британский гонщик Энди Грин разогнал машину почти до 654 километров в час

Британский гонщик едва не разбился в погоне за мечтой. Энди Грин установил новый мировой рекорд скорости на суше — почти 654 километра в час. И сделал он это на водородном двигателе. В машину установили два мотора общей мощностью в 1600 лошадиных сил.

Заезд прошел по дну высохшего соленого озера в США. Британец — бывший летчик и известен страстью к запредельным скоростям. Именно он ранее покорил звуковой барьер. На реактивном болиде Грин разогнался до 1200 километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский пловец Бартоломей Кубковский установил мировой рекорд, впервые в истории переплыв Балтийское море. Спортсмен преодолел 160 километров за 56 часов без сна и отдыха, не касаясь сопровождающей лодки. Еду и напитки ему передавали с помощью специальной удочки.

Для Кубковского эта попытка стала пятой — в прошлом году он был вынужден сойти с дистанции всего в 11 километрах от берега из-за проблем со здоровьем. На этот раз рекорд был успешно установлен.

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