Исчезла за Фобосом: марсоход НАСА снял затмение Земли

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Луна закроет Солнце на 80% в небе над северо-западом России уже вечером 12 августа.

Фото, видео: NASA; 5-tv.ru

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Марсоход НАСА снял затмение Земли

Уникальные кадры пришли к нам с расстояния в 225 миллионов километров от Земли. Марсоход НАСА снял, как наша планета исчезла за марсианским спутником Фобосом. Белая точка на снимках — это как раз Земля.

Ну а жителей нашей планеты сегодня ждет солнечное затмение. Полную фазу явления смогут наблюдать на Таймыре.

Повезет и жителям северо-западных регионов. Луна закроет Солнце на 80% в небе над Петербургом, Архангельском и Мурманском. Максимальная фаза в Северной столице наступит в 20 часов 50 минут. Хорошо будет видно затмение и в Калининграде. А вот москвичи его почти не заметят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полное солнечное затмение 12 августа вызвало волну фейков в интернете, в том числе теорию о временной потере гравитации на 7,3 секунды. Автором мистификации оказался пользователь социальных сетей известный другими ложными заявлениями, аккаунт которого исчез в начале года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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