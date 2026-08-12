Чья это квартира? Покупатели по «схеме Долиной» все еще остаются без жилья

Покупатели квартир по схеме Долиной все еще остаются без жилья

Несмотря на решение Верховного суда по делу народной артистки России Ларисы Долиной в пользу покупателя квартиры, другие пострадавшие от этой схемы все еще остаются без жилья. Почему так происходит, выяснили «Известия».

В большинстве случаев, где применялась так называемая «схема Долиной», суды встают на сторону продавцов. Сами тяжбы могут длиться очень долго и обойтись в миллионы рублей. Согласно статистике, за последние три года минимум десять тысяч человек попытались оспорить права на уже зарегистрированное имущество. Точное число пострадавших от таких случаев неизвестно. Причем подобный сценарий применяют не только к квартирам. «Схема Долиной» используется мошенниками в отношении и домов, и земельных участков, и даже автомобилей.

В материале уточнили, что в одной из инициативных групп с пострадавшими от этой самой схемы состоит около 200 человек. Лишь четверым из них удалось отстоять свое право на жилье. Двое смогли добиться выселения продавцов. Только вот имущество им досталось, мягко говоря, не в идеальном состоянии. Один из бывших хозяев вырвал всю проводку, другой и вовсе устроил пожар.

«Сейчас я смотрю на кирпичики. Там вообще ничего нет. Страшнейший запах гари, невозможно находиться даже две-три минуты. Продавец после поджога заявила, что сделала это, чтобы мне не досталось», — рассказывала пострадавшая Нино Цитлидзе.

Квартиры были застрахованы, но добиться выплат в обоих случаях не получилось.

Многие пострадавшие от «схемы Долиной» утверждают, что защититься от нее практически невозможно. У продавцов сразу после заключения сделки находятся грамотные юристы. Ссылки на прецедент и решение Верховного суда по делу народной артистки судами, как правило, не берутся во внимание, так как в большинстве случаев новые споры проходят по другой статье.

«В том решении по Долиной было две статьи рассмотрены — 178-я: „Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения“ и 179-я: „Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств“. А после этого все дружно пошли по 177-й: „Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими“. По этой статье обзора Верховного суда мы ждали полгода, его так и не было», — уточнил один из пострадавших Дмитрий Петяев.

Не всегда помогают и проведенные до подписания документов экспертизы, подтверждающие, что продавец осознает свои действия. К тому же изначальные собственники, готовясь к отмене сделки, могут провести процедуру банкротства.

Эксперт по правовым вопросам Борис Фельдман отмечал, что покупателя должны насторожить большие скидки, спешка, секретность, требования получить выплаты наличными или перевод денег третьему лицу, а также неспособность объяснить, зачем человек продает имущество и где в дальнейшем будет жить. Кроме того, подозрительным сигналом являются постоянные указания, которые изначальный собственник получает по телефону.

Также он рекомендовал зафиксировать процесс сделки на видео и собрать весь необходимый пакет документов. Нужно заранее сформировать доказательства того, что продавец понимает характер сделки и ее последствия. А сам покупатель должен предстать добросовестным, осмотрительным и разумным. Все это не гарантирует успеха в суде, но может сильно помочь.

Если по решению суда квартира все же остается за продавцом, а покупателю должны вернуть деньги, то необходимо просить наложить арест на счета и имущества первого.

Также Фельдман уточнил, что многие суды уже из-за самого факта мошенничества возвращают продавцу квартиру, не разбираясь в обстоятельствах. Он также отметил, что для решения этой проблемы необходимо обеспечить единообразное применение уже действующих норм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась «новая схема Долиной». Продают квартиры с жильцом, который имеет право бессрочного проживания. Ради экономии времени и средств покупатели отказываются от юристов, не проводят банковскую проверку и сделку через нотариуса и не запрашивают стандартный пакет документов, позволяющий выявить лиц с правом пожизненного проживания. Это и используется продавцами.

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