На учет поставят всех: украинцев ждет новая ловушка за рубежом

Украинцы, сбежавшие за рубеж, теперь будут обязаны встать на воинский учет

Украинцы, сбежавшие за рубеж, теперь будут обязаны встать на воинский учет. Делать это они должны через диппредставительства. В противном случае им просто откажут в оказании консульских услуг. Новые меры касаются лиц от 18 до 60 лет. Если выяснится, что о человеке, который обратился в посольство, нет сведений в реестре призывников, документы оформят автоматически.

На учет поставят по месту жительства на родине или через ТЦК, который определит генштаб. Жесткая мобилизация уже привела к тому, что на Украине в прямом смысле не хватает рук, чтобы обеспечить жителей продуктами. Дефицит водителей на предприятиях достиг 30%.

«Сейчас у водителей количество отработанных часов в месяц часто превышает 340. Это очень тяжело физически, поэтому не все выдерживают. Кроме того, мы можем забронировать только 50% военнообязанных. Незабронированный водитель — это ненадолго», — говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

В Европе сейчас все активнее отказывают украинцам во временной защите. В Румынии будут рассматривать их обращения в индивидуальном порядке и на особых основаниях. В Польше сократили перечень бесплатных медицинских услуг и отменили некоторые социальные выплаты.

В польском МВД подсчитали, что в республике находятся около двух миллионов граждан Украины. При этом две трети поляков выступают за депортацию всех безработных приезжих призывного возраста.

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