На учет поставят всех: украинцев ждет новая ловушка за рубежом

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Диппредставительства предупреждают, что в противном случае сбежавшим гражданам будет отказано в оказании консульских услуг.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Украинцы, сбежавшие за рубеж, теперь будут обязаны встать на воинский учет

Украинцы, сбежавшие за рубеж, теперь будут обязаны встать на воинский учет. Делать это они должны через диппредставительства. В противном случае им просто откажут в оказании консульских услуг. Новые меры касаются лиц от 18 до 60 лет. Если выяснится, что о человеке, который обратился в посольство, нет сведений в реестре призывников, документы оформят автоматически.

На учет поставят по месту жительства на родине или через ТЦК, который определит генштаб. Жесткая мобилизация уже привела к тому, что на Украине в прямом смысле не хватает рук, чтобы обеспечить жителей продуктами. Дефицит водителей на предприятиях достиг 30%.

«Сейчас у водителей количество отработанных часов в месяц часто превышает 340. Это очень тяжело физически, поэтому не все выдерживают. Кроме того, мы можем забронировать только 50% военнообязанных. Незабронированный водитель — это ненадолго», — говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

В Европе сейчас все активнее отказывают украинцам во временной защите. В Румынии будут рассматривать их обращения в индивидуальном порядке и на особых основаниях. В Польше сократили перечень бесплатных медицинских услуг и отменили некоторые социальные выплаты.

В польском МВД подсчитали, что в республике находятся около двух миллионов граждан Украины. При этом две трети поляков выступают за депортацию всех безработных приезжих призывного возраста.

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