Туристы в шоке, рыбаки без улова, ученые довольны: Азовское море захватили медузы

Нашествие медуз обернулось кошмаром для отдыхающих на юге России. Они буквально захватили побережье. Туристы жалуются на укусы, очереди в больницах растут. У рыбаков падает улов. А вот ученые довольны. Они придумали, как извлечь из медуз пользу. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский все выяснил.

Тысячи медуз у самой кромки берега — зайти в воду невозможно. Туристы вспоминают: такого здесь еще не видели.

«Мы были здесь пять-шесть лет назад, они были, но не в таком количестве. Их было намного меньше. Море теплое, неглубокое, для детей самое то, а сейчас оно ни для кого», — говорит туристка Наталья Аникина.

Это корнероты — ядовитые медузы, которые заполонили Азовское море. Они не опасны для жизни, но испортить отдых могут легко.

Это небольшая медуза корнерот. Взрослые особи обычно крупнее в два-три раза. Если коснуться ядовитых щупалец, можно получить ожог.

Туристы выбирают пляжи, где медуз меньше, но сейчас на Азовском море они почти везде.

«Жжение, такое как крапивка, потом проходит», — говорит турист Сергей.

«Очень больно, очень неприятно, и у ребенка потом пятнышки, сразу не проходят. Печет очень, хороший способ — помидор с собой брать, и все проходит», — делится туристка Ольга.

Полчища медуз не только у берега, но и в открытом море. С трудностями сейчас сталкиваются рыбаки всех регионов, имеющих выход к Азовскому морю.

Вместо рыбы ставной невод полностью заполнен медузами. С июля по ноябрь промысел в Азовском море фактически останавливается.

В период активности медуз в море можно не выходить, говорят рыбаки. С каждым годом становится хуже, медуз становится все больше.

— Пять-шесть лет назад мы все лето ловили 200 килограммов ставриды, 300 килограммов барабульки. На данный момент — десять килограммов барабульки, 20 килограммов ставриды. Рыба может и есть, но медуза не дает ей заходить в ставник.

Ученые говорят, чтобы точно выяснить причины такого роста численности медуз, нужны серьезные исследования. Среди возможных факторов — изменение климата и увеличение объемов планктона, которым питаются медузы.

«Увеличение кормовой базы и уменьшение пресса со стороны хищников — вероятно, наиболее мощные факторы, определяющие массовое развитие медуз. Конечно, могут играть и другие факторы — тот же рост солености, потепление. Чем теплее, тем быстрее растут, тем быстрее вот эти вспышки», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин.

Медузы атакуют не только в Крыму, но и на Дальнем Востоке. Из-за потепления в водах Японского моря у наших берегов все больше медуз-крестовиков. Они очень маленькие — около пяти сантиметров, и заметить их в воде сложно. Но крестовик может легко уложить человека на больничную койку. Константину после похода на пляж на пару дней пришлось забыть об отдыхе.

«Сразу промыли, сразу обратились к врачу, антигистаминный препарат нам вкололи. Зуд, жжение, боль, ломота, кашель — и оно все чередуется. Часов через пять мы почувствовали легкие переживания, а следующие двое суток было крайне «весело», — рассказал житель Владивостока Константин Гроздов.

Как противостоять этому нашествию — пока непонятно. Если пытаться вылавливать — то такие объемы у нас никому не нужны, в отличие от китайцев, которые научились медуз готовить. Однако ученые Балтийского федерального университета нашли другое применение: из медуз получают коллаген — белок, который является основой соединительной ткани организма человека.

«Технология получения простая, заключается в экстракции и очистке. Можно применять как в косметологии, так и внутрь в форме БАДов, а также для регенеративной медицины и создания имплантов», — сказала старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные технологии» Балтийского федерального университета имени И. Канта Юлия Куликова.

С медузами в наших морях пока никто не борется, но очевидно, что делать это нужно и как можно быстрее. Иначе под угрозой и туристический сезон, и рыболовство.

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