Что приготовить из переросших кабачков: 6 простых рецептов от закусок до десерта

Крупные кабачки с плотной кожурой и семенами ничем не хуже молодых. Это только кажется, что с ними больше мороки, на самом деле их текстура идеально подходит для запекания и жарки. Сами кабачки не развариваются в пюре, при этом вкус получается такой же нежный, как в блюдах из молодых.

В поддержку переросшего урожая 5-tv.ru поспешил собрать с ними подборку проверенных рецептов — и многие из них действительно переросли по вкусу конкурентов!

Хрустящие кабачковые чипсы

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Из одного крупного плода получается целая гора полезных снеков, которые станут отличной альтернативой магазинным картофельным чипсам. Главный секрет — тонкая нарезка и медленное просушивание.

Приготовление:

Очищенный кабачок при помощи овощерезки или острого ножа нарезать на максимально тонкие слайсы. Полученные кружочки слегка сбрызнуть растительным маслом, присыпать молотой паприкой или сушеным чесноком для аромата. Выложить ломтики на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку. Сушить чипсы при минимальной температуре (около 100 градусов) с приоткрытой дверцей до полного испарения влаги и появления хрустящей корочки.

Кабачковый суп-пюре с пикантными нотками

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Это первое блюдо оценят даже те, кто обычно равнодушен к супам, а еще из-за кремообразной консистенции и мягкого вкуса оно прекрасно подходит для детского меню.

Ингредиенты:

Крупный кабачок (или 2 небольших) — 1 штука;

Репчатый лук — 1-2 штуки;

Картофель — 3 штуки;

Сливочное масло — 20 граммов;

Сливки (10% жирности)— по вкусу;

Соль, карри, хмели-сунели, сушеный чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Овощи очистить от кожуры. У кабачка обязательно удалить внутреннюю семенную часть. Картофель и мякоть кабачка нарезать кубиками среднего размера. Залить подготовленные овощи мясным или овощным бульоном так, чтобы жидкость едва покрывала содержимое кастрюли, и поставить на огонь. Отдельно на сливочном масле пассеровать мелко нарубленный лук до мягкости, после чего переложить его в общую кастрюлю. Варить суп на медленном огне около 20 минут до полной мягкости ингредиентов. За 5 минут до готовности добавить соль и выбранные специи (карри или хмели-сунели идеально оттеняют вкус кабачка). Снять кастрюлю с плиты и погружным блендером измельчить содержимое до состояния однородного пюре. Влить сливки, перемешать и подавать, украсив зеленью и сухариками.

Пышные кабачковые оладьи на кефире

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Переросшие кабачки для этого блюда подходят лучше молодых: они менее водянистые, быстрее трутся и не дают много сока. Благодаря этому оладьи выходят воздушными и румяными.

Ингредиенты:

Крупный кабачок — половина 1 штуки (около 400 граммов);

Кефир — половина стакана;

Яйцо — 1 штука;

Мука (пшеничная или рисовая) — 3-5 столовых ложек;

Сода — половина чайной ложки;

Соль, перец, свежая зелень и чеснок — по вкусу.

Приготовление:

С кабачка снять кожуру, удалить волокнистую середину с косточками, а мякоть натереть на крупной терке. Если выделилось слишком много жидкости — слить ее. В отдельной миске слегка подогреть кефир, добавить в него яйцо, муку, соль и соду, тщательно перемешать венчиком. Соединить полученную жидкую основу с подготовленным кабачком. Консистенция теста должна напоминать густую сметану, как для обычных оладий, поэтому количество муки можно регулировать в зависимости от сочности овоща. Ввести в массу измельченный чеснок и рубленую зелень. Разогреть сковороду с растительным маслом, выкладывать тесто ложкой и обжаривать оладьи с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Подавать блюдо горячим со сметаной.

Кабачки в воздушном кляре

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Такие кабачки можно подавать как самостоятельное блюдо на завтрак, обед или ужин, а также использовать в качестве сытного гарнира. Благодаря кляру на молоке они получаются нежными внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 штука;

Мука — 4 столовых ложки;

Яйцо — 1 штука;

Молоко — 200 миллилитров;

Соль — четверть чайной ложки;

Масло подсолнечное рафинированное — 2,5 столовых ложки;

Укроп — 2 веточки.

Приготовление:

Кабачок вымыть и нарезать кружками толщиной около 0,5-1 сантиметра. В отдельной миске вилкой, не взбивая, размешать яйцо. Влить к яйцу молоко, добавить соль и муку, затем тщательно перемешать венчиком до получения однородной массы. По консистенции кляр должен напоминать жидкую сметану или кефир. При желании для аромата добавить в тесто мелко нарезанные веточки укропа или щепотку сахара. На сковороде разогреть растительное масло. Каждый кружок кабачка с помощью вилки полностью окунуть в кляр и выложить на раскаленную поверхность. Обжаривать кабачки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Чтобы избавиться от лишнего жира, готовые кружочки выложить на бумажное полотенце. Время обжарки можно увеличить, если нравится более мягкая текстура овощей, но важно следить, чтобы они не подгорели. Подавать блюдо горячим, посыпав свежим мелко нарезанным укропом.

Кабачковый рулет с грибами и сыром

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Нежную кабачковую основу дополняет ароматная грибная начинка с расплавленным сыром — настоящая палитра вкусов!

Ингредиенты:

Крупный кабачок — 1 штука;

Яйца — 2 штуки;

Шампиньоны свежие — 300 граммов;

Репчатый лук — 2 штуки;

Твердый сыр — 200 граммов;

Мука, чеснок, хмели-сунели, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок очистить от семян и шкурки, натереть на терке, посолить и оставить на 10 минут для выделения сока. В это время подготовить начинку: шампиньоны промыть и нарезать тонкими пластинами. Выложить их на сковороду со сливочным маслом и обжаривать до румянца. Добавить мелко покрошенный лук, посолить и готовить еще около 10 минут до мягкости овощей. В конце приправить специями. У натертого кабачка тщательно отжать лишнюю жидкость. Соединить его с взбитыми яйцами, мукой, измельченным чесноком и специями, добившись однородности. Полученную смесь выложить на противень, застеленный смазанной маслом бумагой для выпечки. Разровнять массу тонким слоем (не более 1 сантиметра) и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. На горячий только что испеченный корж распределить горячую грибную начинку с луком, щедро посыпать тертым сыром. Сразу же, пока корж и начинка теплые, плотно свернуть рулет. Дать ему остыть, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 5-6 часов для стабилизации формы. Перед подачей нарезать порционными кусками.

Шоколадный кекс из переросших кабачков

Что приготовить из переросших кабачков, рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Влажная текстура, хрустящая корочка и насыщенный шоколадный вкус делают его идеальным угощением к чаю или кофе и полностью стирает любой намек на кабачок — и тем более перезрелый.

Ингредиенты:

Кабачки (очищенные) — 200 граммов;

Сахар — 60 граммов;

Ванильный сахар — 8 граммов;

Яйца (средние) — 2 штуки;

Мука — 60 граммов;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Какао-порошок — 1 столовая ложка с горкой;

Шоколад — 80 граммов.

Приготовление: