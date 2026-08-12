На Украине решили еще больше ужесточить мобилизацию. Так называемым уклонистам намерены блокировать банковские счета, водительские удостоверения и доступ к государственным услугам. А военкомы ради пополнения рядов ВСУ уже в открытую нарушают закон. Охоту на людей они устраивают не только на улицах. Врываются в дома среди ночи. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин покажет.

Харьков. Глубокая ночь. Громкий стук в дверь. На пороге квартиры в многоэтажке — люди в форме: полиция, представители ТЦК.

У человека травмирована рука, но это не останавливает силовиков. Неприкосновенности жилища больше не существует. Методы отлова новобранцев все циничнее. Спрятаться от ТЦК негде — если не открывают дверь, залезут через балкон. Такие же случаи фиксируют и в Краматорске. Но основная активность по-прежнему на улицах и во дворах.

Отпор пытаются дать даже дети. Водителей, которые доставляют хлеб в магазины, забирают прямо из машин.

«Для того, чтобы развозить продукцию, кто-то должен сесть в автомобиль, чтобы ее доставить. А кадровая ситуация на предприятиях пищевой промышленности и, в частности, пекарской, близка к катастрофической — недостаток кадров там достигает 30%», — сказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Некому возить хлеб. Проблемы и в других сферах. Окопы вытягивают людской ресурс. При этом бежать оставшимся некуда, а тем, кто сбежал, в ближайшее время жить за рубежом станет значительно сложнее. Без постановки на воинский учет мужчинам призывного возраста будут отказывать в консульских услугах.

«Безусловно, власть Украины стремится знать количество мужчин призывного возраста, находящихся на территории европейских стран. Для чего это нужно? Для того чтобы в любой момент могут быть приняты непосредственно Европой решения о высылке мужчин призывного возраста», — сказал политолог, историк Вадим Менгарев.

Решить проблему можно сразу, на месте: «учтут» автоматически, оформят документ. Вот только желающих такого учета станет меньше, люди останутся без поддержки консульства и с юридическими проблемами.

«По сути, со временем вы, если только у вас нет статуса беженца, скорее всего, будете депортированы или возвращены на Украину, или, по сути, станете лицом без гражданства. Таким образом, это фактически изолирует лиц, проживающих за границей, которые не зарегистрировались для прохождения военной службы. Конечно, мы знаем, что если они зарегистрируются, им придется вернуться на Украину», — пояснил подполковник армии США в отставке, эксперт по международной безопасности Эрл Расмуссен.

Фактически это очередной этап давления на беженцев и подготовка к большой кампании по массовому возвращению всех уехавших обратно. Вариантов не останется: или вставать на учет, или нарушать порядок пребывания. А на Украине ждут, на Украине нужны люди. При этом хотят, чтобы бежавшие наконец вернулись, — и в большинстве стран, которые когда-то принимали с радостью.

На фото — футбольные фанаты из Польши с характерным принтом на спинах, в переводе не нуждающимся. Украинцев в гостях долго терпели, приехало почти два миллиона, но теперь деньги на выплаты кончились, и гости обнаглели. Их гонят домой. По результатам недавнего опроса, 76% поляков выступают «за» депортацию украинских мужчин без легальной работы.

Вероятно, вскоре за беженцев примутся и в Германии — их там минимум миллион, в Словакии и Чехии — по пятьсот тысяч. А с новыми правилами в консульствах Незалежной шансов не вернуться домой у ее граждан все меньше и меньше.

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