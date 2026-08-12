Когда работа лишает личной жизни: психолог объяснила, как вернуть баланс

Психолог Романив: нельзя постоянно отвечать на сообщения после работы

Постоянные ответы на рабочие сообщения после окончания дня и невозможность отключиться от задач могут привести к постепенному стиранию границ между работой и личным временем. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.

Специалист пояснила, что рабочие границы не означают отказ от дополнительных задач или нежелание проявлять ответственность. Речь идет о праве человека на отдых, личное пространство и возможность отказаться от нагрузки, которая выходит за разумные пределы.

По словам психолога, проблема часто начинается с небольших привычек: проверки сообщений вечером, звонков в отпуске или согласия на очередную задачу, которая кажется незначительной. Со временем человек перестает замечать момент, когда рабочие обязанности начинают занимать все свободное время.

Постоянная доступность не делает сотрудника более продуктивным, поскольку отдых необходим для восстановления внимания, энергии и способности принимать решения. Если рабочая нагрузка не сменяется полноценным восстановлением, ресурс расходуется быстрее, чем успевает восполняться.

Ольга Романив отметила, что границы могут нарушаться и из-за личных установок — стремления всем угодить, страха разочаровать коллег или желания выглядеть максимально ответственным. Дополнительное влияние оказывает рабочая среда, в которой от сотрудников ожидают постоянной связи и быстрых ответов.

При удаленной работе отделить рабочее время от личного становится еще сложнее, поскольку рабочее пространство и средства связи остаются дома. В результате человек может физически не выполнять задачи, но продолжать мысленно находиться в рабочем процессе.

Психолог подчеркнула, что одним из первых признаков выгорания может стать раздражение от рабочих чатов, тревога во время отдыха и ощущение, что личного времени практически не осталось. При этом усталость после напряженного периода обычно проходит после отдыха, а при нарушенных границах полноценного переключения не происходит.

Для восстановления баланса специалист рекомендует постепенно менять повседневные привычки: определять время начала и окончания рабочего дня, не отвечать мгновенно на каждое сообщение и разделять свои обязанности и личные права.

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