Кумир зумеров: звезду «Сватов» Добрынина накрыла вторая волна популярности

Николай Добрынин откровенно рассказал, как стал кумиром зумеров. Почему ролики с участием 62-летнего актера завирусились в сети? Как знаменитость следит за внешним видом и здоровьем? Из-за чего звезде сериала «Сваты» пришлось ложиться на операционный стол? И что придает ему сил для свершений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я ничего в этих цифрах не понимаю, но я знаю, что моим студентам это заходит», — говорит актер.

Николай Добрынин признается: он никогда и не думал, что на седьмом десятке лет его накроет вторая волна популярности. Если раньше звезду узнавали поклонники сериалов «Слепой», «Сваты» и «Нина», то теперь в ряды фанатов пришла молодежь. При этом зумерам народный артист РФ запал в душу горячими танцами. Ролики с его участием стали вирусными.

«У нас несколько видосов, когда мы вдвоем (с актером Глебом Калюжным. — Прим. ред.)», — отмечает Добрынин.

«И даже не только вдвоем, еще и когда с семьей», — добавляет Калюжный.

Сам Добрынин объясняет: это было задумкой продюсера, а он не стал сопротивляться.

«Я занимался. Я в детстве был B-класс по бальным танцам. Я танцевал у Райкина, танцевал у великого балетмейстера Аллы Сигаловой профессионально шесть лет. У Романа Виктюка я танцевал. Танец — это мое второе», — подчеркивает актер.

«Когда человек идет в ногу со временем, актуальный, когда он чувствует аудиторию, чувствует воздух, это классно. И совет аудитории: реагировать на все позитивно», — говорит певица Ольга Серябкина.

А между тем актеру скоро исполнится 63 года. Но Николай Николаевич уверяет: в нем, как и в молодости, много задора и сил.

«Для меня самое страшное — это отдых, потому что есть слово такое — бездарность. Это, если расшифровать, человек без дара божьего, да? Вот у меня нет дара для отдыха. Я буквально на второй день начинаю выть и проситься обратно на работу. Я создан для того, чтобы работать», — заявляет актер.

Правда, с возрастом артиста начало подводить здоровье. Беспокоят сердце и сосуды. А особенно напоминают о себе старые травмы, которые актер так щедро получал на съемочной площадке в юности.

«Потому что есть на это профессиональные люди под названием каскадеры, мои любимые. Но я, будучи молодым дураком, очень много сам себе травм доставлял. Я прыгал, падал с лошадей. Прыгал с поездов, с третьих этажей, на машины падал. Я очень много трюков сам сделал», — вспоминает Николай Добрынин.

Пару лет назад актер даже лег под нож хирурга. Как рассказал сам звезда сериалов, ему пришлось менять тазобедренный сустав.

«Я восстанавливался очень долго. Сейчас двигаюсь уже, все. Закончилась (реабилитация. — Прим. ред.). Полтора года я восстанавливался», — делится артист.

Но операция не заставила его пересмотреть свою активность. Он по-прежнему танцует и продолжает выполнять посильные для себя трюки.

«И подтянусь, и отожмусь», — отмечает Николай Добрынин.

Поклонники только удивляются: откуда у знаменитости столько энергии? Но народный артист не делает из этого тайны. Он правильно питается, занимается спортом, а особый заряд жизнелюбия получает от работы на даче — от возведения деревянных пристроек до огородных дел.

«Я сам все это делаю. Да, да, я очень огурцы люблю выращивать», — признается актер.

Главная опора и поддержка знаменитого Митяя из «Сватов» — третья жена Екатерина Комиссарова. Они поженились в 2002 году, а спустя шесть лет в их семье родилась дочь Нина. Добрынин не скрывает: раньше между ним и супругой случались серьезные ссоры, но они научились договариваться.

«Главное — это уважать и любить. Прежде всего, уважать, потому что семья, на мой взгляд, — это колоссальный человеческий труд, колоссальная работа. Это не проснуться, поцеловать, уйти на работу, прийти. А это, прежде всего, сдерживать свои эмоции, когда они прут у тебя. Мне повезло в этом отношении, что все мои эмоции выходят в кино или в театре. Прежде всего, в театре», — рассказывает актер.

Дочь Нину Добрынин балует и многое ей позволяет. К примеру, он пророчил девушке большое творческое будущее: она занималась в художественной школе, затем попробовала силы в кино. Но потом поняла, что хочет развиваться в другом направлении. И актер не стал препятствовать.

«Строгановский университет, средовой дизайн. Это все, что касается внешнего. Все, что вы видите перед зданием... Это лавки, это фонтаны», — уточняет артист.

Добрынин объясняет: ему важнее, чтобы дочь росла счастливой и занималась делом по душе. В этом он очень ее понимает. Актер не представляет себя вне кино и продолжает активно работать. Так, в 2026-м Николай Николаевич сыграл сразу в трех кинокартинах и уже снимается в четвертой.