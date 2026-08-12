ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом и танкеру с топливом в Одессе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 52 0

В порту Черноморска поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктура.

ВС РФ поразили танкер и сухогруз в Одессе

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные Силы Российской Федерации в течение дня продолжали планомерно уничтожать морскую логистику, работающую на украинскую армию. Об этом сообщили в Минобороны России.

В порту Черноморск крылатые ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники накрыли резервуары с ГСМ (горюче-смазочными материалами. — Прим. ред.), а также разгрузочные терминалы и складские объекты, используемые противником для приема и хранения военных грузов.

В Одессе целями стали сразу два плавсредства. Первое — сухогруз, набитый военным имуществом, который противник предусмотрительно оборудовал средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов. Второе — танкер, перевозивший топливо, предназначавшееся исключительно для нужд ВСУ. Оба судна получили критические повреждения.

В городе Очаков Николаевской области под удар попал украинский патрульный катер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные расширили полосу безопасности в приграничье Белгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
12 авг
«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
12 авг
Работа расчетов барражирующих боеприпасов «Куб». Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Экипаж Су-35с прикрыл действия вертолетов. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
Ангары с 15 тысячами дронов уничтожили российские военные в Киеве
11 авг
Экипажи танков Т-80БВ сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
Снайперская пара уничтожила более 150 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 авг
Прямое попадание «Ланцета» в украинскую РСЗО. Лучшее видео из зоны СВО
10 авг
Вражеские дроны перехвачены. Лучшее видео из зоны СВО
8 авг
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 авг
Ми-28НМ нанес удар по группе боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.00
0.63 95.78
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Сбившему пиар-директора журнала «Москвичка» водителю предъявлено обвинение
20:52
Собянин: Модернизация ЦТУ улучшит качество жизни более 30 млн человек
20:48
В Госдуме предложили отменить обязательные уроки по субботам
20:03
Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка
19:44
«Позавидовали отпуску»: Шаляпин поддержал Волочкову после ситуации в аэропорту
19:30
Загорай, но не нарушай права других: адвокат о последствиях нудистского отдыха

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео