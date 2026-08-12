ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом и танкеру с топливом в Одессе

В порту Черноморска поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктура.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Вооруженные Силы Российской Федерации в течение дня продолжали планомерно уничтожать морскую логистику, работающую на украинскую армию. Об этом сообщили в Минобороны России.
В порту Черноморск крылатые ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники накрыли резервуары с ГСМ (горюче-смазочными материалами. — Прим. ред.), а также разгрузочные терминалы и складские объекты, используемые противником для приема и хранения военных грузов.
В Одессе целями стали сразу два плавсредства. Первое — сухогруз, набитый военным имуществом, который противник предусмотрительно оборудовал средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов. Второе — танкер, перевозивший топливо, предназначавшееся исключительно для нужд ВСУ. Оба судна получили критические повреждения.
В городе Очаков Николаевской области под удар попал украинский патрульный катер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные расширили полосу безопасности в приграничье Белгородской области.
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