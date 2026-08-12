«Черные списки Интерпола» и не только: чем адвокаты пугали блогера Митрошину

Точку сегодня поставил суд в громком деле бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной. Обе юристки ближайшие годы проведут в тюрьме. За 40 миллионов рублей они обещали закрыть уголовное дело против своей клиентки и вычеркнуть ее имя из неких черных списков влиятельных структур. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов продолжит.

На скамье подсудимых — бывшие адвокаты звездного блогера Александры Митрошиной. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Любопытно, как в один миг Ольге Гольцевой и Алисе Волховой самим понадобились адвокаты. Подсудимые ведут себя тихо, не обращают внимания на десятки телекамер. Вероятно, понимают, что их ждет.

По версии следствия, юристы похитили у своей доверительницы почти 42 миллиона рублей. Взамен они обещали исключить имя блогерши из «черных списков» Интерпола и администрации президента.

«Матерь Бложья», именно так себя называет Александра Митрошина, отдала крупную сумму. Однако, как оказалось позже, никаких закрытых списков никогда не существовало. Тогда адвокаты начали угрожать блогерше, пугая проблемами с налоговой.

В это время правозащитники тратили деньги на собственные нужды.

«Волхова юлила и говорила, что-то ли отдала, то ли потратила их на благотворительность. Гольцева достаточно прямо сказала, что да, я растратила их на свои нужды. У меня больше вопросов к тому, что, например, Волхова придумала, что у меня есть какой-то долг относительно нее. Я ожидала, что я буду больше переживать, но благодаря тому, что я была подготовлена и рядом со мной был защитник, и в целом я настроилась на защиту своих прав, я сумела волнение побороть», — сказала блогер Александра Митрошина.

Оплата за юридическую помощь поступала на разные счета. Например, 21 миллион рублей Ольга Гольцева получила через благотворительный фонд. Бывшие адвокаты каждый раз выдумывали очередную причину перевести им крупную сумму.

«Появлялись постоянно какие-то проблемы, которые необходимо было максимально быстро решать, которые исходили от этих юристов. Например, юристы сказали, что сейчас может начаться дело по банкротству Александры, и необходимо куда-то что-то выплачивать, чтобы якобы решать этот вопрос», — сказал Александры Митрошиной Тимур Кошкаров.

Последней каплей стали угрозы в сторону родных Александры Митрошиной. Подсудимым предлагали заключить мировое соглашение — вернуть деньги и избежать наказания.

«Чтобы они выплатили ущерб Александре. Они признали в рамках следствия свою вину, и пока что мы не получили никаких денег от них», — рассказал Тимур Кошкаров.

Все это время над Александрой Митрошиной проходил другой суд. Ее обвиняли в неуплате налогов на сумму более ста двадцати миллионов рублей. Итог — три года условно. Настала очередь бывших адвокатов «Матери Бложьей». Служители Фемиды назначили Ольге Гольцевой и Алисе Волховой по четыре года колонии общего режима. Кроме того, они должны вернуть похищенные деньги.

«Государственное обвинение доказало: осужденные, действуя в составе организованной группы лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений путем обмана, похитили у потерпевшей денежные средства, принадлежавшие ей как индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу», — сказала руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

Подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда. Адвокаты планируют обжаловать приговор. На это у них есть десять дней.

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