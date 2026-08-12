Петербург ждет затмения сегодня: причем здесь черные дыры

Петербург ждет солнечного затмения сегодня вечером

Петербург ждет солнечного затмения: это явление действительно крайне редкое. Например, в Испании подобного не видели более ста лет, из-за чего появились теории о новом конце света и предположения, что Земля потеряет гравитацию. Лучше всего увидеть, как Солнце исчезнет на несколько секунд, смогут видеть жители Петербурга и северо-запада страны. Там сейчас находится корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Руководитель Ленинградского отделения Астрономо-геодезического объединения Алевтина Лещенко подготовила специальные очки для наблюдения за солнечным затмением, чтобы глазам не вредило. Явление, говорит она, не частое и очень зрелищное. Конечно, не черные дыры, столкновения которых ожидают любители теорий заговоров такое вообще невозможно увидеть — ни через какую оптику.

«Почему? Потому что как по теоретическому определению, так и практическому подтверждению черная дыра не позволяет нам увидеть свет. Ведь все, что мы видим, это, по сути, отраженный свет», — рассказала Лещенко.

Люди, далекие от науки, но близкие к интернету, наперебой утверждают, что «пересечения гравитационных волн» от столкновения черных дыр спровоцируют сегодня семисекундное отключение гравитации по всей планете. Естественно, это, по мнению «диванных астрофизиков», это приведет к неминуемому апокалипсису.

А вот люди со степенями и званиями из научного сообщества, вполне серьезно обсуждая этот инфоповод, застенчиво признаются, что чувствуют испанский стыд, поскольку сама теория противоречит школьному курсу физики. И все, кто серьезно верит в возможность отключения гравитации, получатся, или двоечники, или люди с плохой памятью.

При отсутствии силы притяжения человек взлетит за семь секунд приблизительно на 24 метра — это высота восьмиэтажки. Можно запастись парашютом, который не успеет раскрыться, ну или же обмотаться пупырчатой пленкой, которая не поможет, потому что пузырьки лопнут мгновенно. Остается только пристегнуться к стационарным объектам внизу. Поскольку в невесомости вес чего бы то ни было равен нулю, с той же скоростью полетит вверх все не прикрепленное к земле: автомобили, уличные вазы и беседки, киоски, и даже Александровская колонна — она стоит только под собственным весом.

Интернет-паникеры продолжают нагнетать: без гравитации улетучится вся атмосфера, дышать станет нечем, и погибнут, соответственно, вообще все. Но за семь секунд тропо-, страто-, мезо-, термо- и экзосферы поднимутся только на три с половиной километра из 100 возможных, поэтому, скорее всего, вернутся на свое место, существенно не потеряв в содержании. Информационную

В мистическом смысле сегодня день, как день — таково мнение медиума Татьяны Лариной. Она с любопытством изучает натальную карту и поясняет: у каждого — своя. Такого, чтобы у миллионов людей одновременно она обрывалась, быть не может по законам нумерологии. Да и любой экстрасенс массовую смерть почувствует сильно заранее.

«Я как чувствующий человек за месяц чувствую, что кто-то должен умереть. То есть человек за месяц мне снится, я пытаюсь предупредить. Но если бы грозила катастрофа такого масштаба, я бы наверное, спокойно не спала», — говорит Татьяна Ларина.

«Чудовищная безграмотность. Если треть населения планеты считает, что мы живем на плоской земле, и люди вообще перестают интересоваться, что такое гравитация, откуда берется, что такое гравитационные волны — да не знает это никто, никому это не интересно», — считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Поэтому, вечером практичнее все-таки будет в специальных очках любоваться затмением, а дождаться отключения гравитации вряд ли получится. Кроме того, около трех часов ночи там же, на небе, покажут парад планет.

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