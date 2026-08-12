Стал профессором: Николас Холт сыграет Локонса в новом «Гарри Поттере»

Николас Холт сыграет Локонса в новом сериале о Гарри Поттере

Британский актер Николас Холт сыграет профессора Златопуста Локонса во втором сезоне сериала HBO «Гарри Поттер». Об этом сообщил журнал Entertainment Weekly. Информацию также подтвердил официальный аккаунт HBO Max.

Новая часть будет снята по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната». Съемки планируют начать осенью 2026 года, а премьера ожидается в конце 2027-го.

Локонс станет новым преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартсе. В книгах он известен как автор популярных историй о борьбе с темными силами и встречах с опасными магическими существами. Однако за эффектными рассказами и уверенностью в себе скрывается человек, который далеко не так искусен в магии, как пытается показать.

Роль Локонса станет для Холта своеобразным возвращением во вселенную «Гарри Поттера». Около 25 лет назад, еще ребенком, актер пробовался на роль Гарри. Он несколько раз проходил прослушивания и встречался с режиссером «Философского камня» Крисом Коламбусом. В итоге главного героя сыграл Дэниел Рэдклифф.

Позже Холт пробовался на роль Драко Малфоя, но ее получил Том Фелтон. В 2024 году актер рассказывал, что спустя годы снова встретился с Коламбусом на съемках «Носферату». Режиссер, по словам Холта, не вспомнил его прежние пробы. Сам актер шутил, что все еще мог бы сыграть 11-летнего Гарри, если надеть очки и нарисовать шрам на лбу.

Первый сезон сериала будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень». Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Также в проекте появятся Джон Литгоу в роли Дамблдора, Джанет Мактир в роли Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Снейпа и Ник Фрост в роли Хагрида.

Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года. HBO заказал второй сезон еще до выхода сериала.

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