«Понял, что есть плагиат»: челябинский композитор подал в суд на SHAMAN

Челябинский композитор Незванов обвинил певца SHAMAN в плагиате и подал в суд

Челябинский композитор Александр Незванов подал иск к заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, обвинив его в нарушении авторских прав. Поводом стала песня «Россия Мама», в которой, по мнению Незванова, используется мелодия его собственной композиции с таким же названием. Об этом музыкант рассказал журналистам 5-tv.ru. Кроме того, соответствующая карточка появилась на сайте арбитражного суда Москвы.

«Вспомнил, что у меня в 2023 году был такой релиз. Стал проверять свои площадки, документы все поднял… И понял, что есть плагиат», —заявил он.

По словам Незванова, 28 июля знакомые включили ему вышеупомянутый трек SHAMAN. К концу прослушивания он узнал мотив и начал готовиться к защите своих авторских прав. 12 августа композитор официально обратился в суд.

Незванов заявил, что его права на песню подтверждены свидетельством о депонировании и договором с Российским авторским обществом (РАО). Он также обращался к юристам для патентования произведения. Сумма иска составила 100 тысяч рублей — по оценке композитора, SHAMAN не успел заработать на треке значительные средства, так как релиз вышел недавно.

«Со мной никто не связался по сей день. Ни представители SHAMAN, ни сам SHAMAN. Никак не пытались выкупить права, поэтому они по-прежнему остаются моими», — подчеркнул музыкант.

В ноябре 2025 года Александр Незванов уже подавал иск к народной артистке России Надежде Кадышевой на пять миллионов рублей за нарушение авторских прав по четырем композициям, однако суд вернул заявление из-за ошибок в оформлении документов.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги» и посвятил ее людям, которым нужны силы в тяжелые времена. Никто из музыкальных деятелей не высказал претензий к композиции… Пока.

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