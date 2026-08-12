Собянин: Модернизация ЦТУ улучшит качество жизни более 30 млн человек

Модернизация Центрального транспортного узла улучшит качество железнодорожных перевозок для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. До 2030 года для ЦТУ планируется закупить 100 новых поездов российского производства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

На долю Центрального транспортного узла приходится почти 75% пригородных железнодорожных перевозок. С 2011 по 2026 год Москва закупила 496 современных поездов для московского центрального кольца, московских центральных диаметров и Ярославского направления Московской железной дороги. За это время число поездок в ЦТУ выросло с 1,4 до более чем 3,1 миллиона в сутки.

«В планах до 2030 года — закупка еще 100 поездов российского производства для ЦТУ. В том числе самых современных составов „Иволга 5.0 ЦТУ“, созданных специально для межрегиональных маршрутов», — рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что 55 составов «Иволга 4.0» направят на Ярославское направление, еще 45 поездов «Иволга 5.0 ЦТУ» будут работать на Калужском, Нижегородском и Курском направлениях. Новая модель создается для межрегиональных маршрутов.

Государственный заказ также должен поддержать производство поездов и развитие отраслей, выпускающих электронику, двигатели и системы кондиционирования и очистки воздуха. ЦТУ обеспечивает до 90% общего заказа на электропоезда для российского транспортного машиностроения.

Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Москва реализует проекты совместно с правительством РФ и ОАО «РЖД».

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что высокоскоростные магистрали изменят транспортную систему страны и повысят мобильность около 40 миллионов россиян.

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