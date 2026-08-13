Матвей Сафонов помог «ПСЖ» выиграть Суперкубок УЕФА
Для российского вратаря это уже девятый трофей в Европе.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Kazimierz Koper; 5-tv.ru
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Триумф российского вратаря в Европе! Матвей Сафонов помог "ПСЖ" выиграть Суперкубок УЕФА. Французская команда одолела английскую "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Наш голкипер отметился несколькими яркими сэйвами. Причем, для Сафонова трофей стал уже девятым - всего за два года выступлений за парижан.
В копилке Матвея два Суперкубка УЕФА, Кубок и Суперкубок Франции, две победы в национальном чемпионате, две Лиги Чемпионов и Межконтинентальный Кубок. Таким образом, и десять трофеев уже не за горами.
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