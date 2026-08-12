В России зафиксировали резкий рост выявленных налоговых преступлений
Рост статистики связан с тем, что служба стала эффективнее находить сокрытие платежей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В России зафиксировали резкий рост выявленных налоговых преступлений — максимальный за последние 12 лет. За первые шесть месяцев 2026-го ФНС обнаружила на 17% больше правонарушений, чем годом ранее.
Чаще всего платежи пытаются занизить, например, в строительстве, торговле и сфере транспорта. При этом эксперты объяснили «Известиям» — речь о том, что бизнес начал гораздо чаще совершать такие преступления, нет.
Главным образом рост статистики связан с тем, что служба стала эффективнее находить сокрытие платежей. В этом помог и новый подход к контролю. ФНС реже выезжает на проверки, а работу в основном строит на аналитике.
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