В России зафиксировали резкий рост выявленных налоговых преступлений — максимальный за последние 12 лет. За первые шесть месяцев 2026-го ФНС обнаружила на 17% больше правонарушений, чем годом ранее.

Чаще всего платежи пытаются занизить, например, в строительстве, торговле и сфере транспорта. При этом эксперты объяснили «Известиям» — речь о том, что бизнес начал гораздо чаще совершать такие преступления, нет.

Главным образом рост статистики связан с тем, что служба стала эффективнее находить сокрытие платежей. В этом помог и новый подход к контролю. ФНС реже выезжает на проверки, а работу в основном строит на аналитике.

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