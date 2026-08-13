Промзона с объектом Wildberries подверглась атаке ВСУ в Башкирии

Один из промышленных объектов маркетплейса Wildberries в Башкирии оказался в зоне воздушной атаки противника. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание», — говорится в Telegram-канале ретейлера.

В компании подчеркнули, что персонал оперативно вывели из опасной зоны в соответствии с регламентом безопасности. На месте уже работают пожарные расчеты, локализующие открытое пламя. Там же уточнили, что пострадавший объект не используется для хранения товаров, поэтому угроза заказам покупателей отсутствует.

Всего силы ПВО поразили 362 украинских беспилотника над Россией за ночь. Вражеские дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и Краснодарского края, и в том числе над акваториями Азовского и Черного моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ предприняли повторную попытку атаки на город Орск Оренбургской области.

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