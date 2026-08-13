Скандальная семья: экс-вице-губернатор Петербурга не комментирует задержание сына за убийство

В череде новостей минувших суток вновь всплыла фамилия очень неоднозначного и весьма скандального российского чиновника Игоря Албина. Его сын стал главным подозреваемым по делу об убийстве.

Причем речь идет о пьяной поножовщине, хотя казалось бы отпрыск бывшего губернатора и бывшего министра мог рассчитывать на другую судьбу. Но в какой-то момент между отцом и ребенком произошла ссора, они полностью перестали общаться. И вот теперь Хотин, у него даже фамилия другая, фигурант уголовного дела — его детали знает корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Следы вечерних разборок тянутся на несколько этажей. В крови лестничная клетка и вход в подъезд. Мотивы драки неизвестны, а вот подозреваемый оперативникам уже знаком. Это Александр Хотин, судимый за мошенничество и за драку сын экс-министра регионального развития, вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Имя Албина шесть лет не всплывало в СМИ. А ведь когда-то экс-чиновник был любимцем прессы. Хотя и не за благие дела. В 2018 году, например, он признался, что выдумал историю о бакланах. Тех самых, которые методично ковыряли крышу питерского стадиона стоимостью в 43 млрд.

«Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», — говорил тогда бывший вице-губернатор Петербурга.

Несчастными пернатыми тогда еще вице-губернатор Петербурга пытался отвлечь от годами копившихся городских проблем. Например, от недовольства уборкой снега. Албин в ответ предлагал жителям самим взять лопаты в руки и даже показал, как именно.

Коммунальные проблемы не единственное, что припоминали Албину: затягивание стройки питерской подземки, проблемы с дольщиками. Последние даже обсуждались на прямой линии президента. После отъезда из Петербурга у чиновника не было громких назначений. Впрочем, и период его работы в городской мэрии редко вспоминают добрым словом.

«Те направления, которыми он занимался, они были ознаменованы массой провалов. И как бы недовольство населения, в общем-то, накапливалось», — отмечает политолог Юрий Светов.

А ведь вопросы к Албину возникали и до этого. После его управления министерством регионального развития Счетная палата нашла ущерб в 367 млн рублей. А за время его нахождения на посту губернатора Костромской области долг региона вырос почти в три раза. Впрочем, это были проблемы Игоря Слюняева. Такую фамилию носил чиновник до смены паспорта в 2014 году.

«Мои предки были Албины, и в середине XIX века не по своей воле моему роду пришлось поменять фамилию. У меня появилось желание восстановить историческую справедливость в отношении своего рода», — утверждал Албин.

Задержание сына экс-чиновник не комментирует. Известно, что Хотин в последние годы перебивался случайными заработками и пользовался услугами микрофинансовых компаний. После поножовщины пытался скрыться. Его нашли в Подмосковье. Меру пресечения сыну экс-министра изберут 13 августа.

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