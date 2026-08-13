Кофейный афтершок: как землетрясение в Колумбии повлияло на рынок арабики

В Колумбии устраняют последствия сильнейшего землетрясения. По последним данным погибли более 200 человек, разрушены целые районы. А экономический ущерб даже не возможно подсчитать.

Колумбийцы одни из крупнейших в мире поставщиков кофе, но сейчас остановили все поставки. Насколько серьезным может оказаться эффект, оценил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Колумбийские подземные толчки способны обрушить еще и половину кофейного рынка. Ключевой порт Колумбии на Тихом океане Буэновентура фактически отрезан от районов производства ароматного зерна: дороги повреждены и перекрыты. Но именно сюда стекается урожай с юга страны, из так называемого кофейного треугольника.

«Кофейные операции сейчас приостановлены. Возможно, есть отдельные операции, но на данный момент экспорт кофе остановлен. На данный момент нет конкретного официального сообщения о том, когда дорога будет полностью открыта», — приводит заявление главы Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Густаво Гомеса агентство Bloomberg.

Масштаб коллапса легко подсчитать. В обычный месяц Колумбия отправляет за границу примерно миллион шестидесятикилограммовых мешков с кофе.

Каждый день простоя — это тонны зерна, которые накапливаются в провинциях. Даже если дороги расчистят быстро, скопившийся груз одновременно хлынет к терминалам, а это новые очереди, переполненные склады и задержки судов.

«Дефицит именно колумбийского зерна рынок почувствует очень быстро, моментально практически. Я думаю, реакция биржи не заставит себя ждать. Чем дальше будет эта задержка, тем хуже», — отметил эксперт по кофе Владимир Савинов.

Землетрясение в Колумбии застало кофейный рынок уже порядком подогретым. Кофе вообще продукт с характером: его цена может испортиться от плохой погоды быстрее, чем неправильно сваренный эспрессо.

Засуха в Бразилии — дорожает, растет нефть — крепчает и кофе. Еще и таинственный Эль-Ниньо подогревает — не только климат, но и панику.

Цена одной чашки кофе складывается задолго до того, как бариста нажмет на кнопку. Сначала производство на другом конце света, биржа, курсы валют, перевозка океаном, обжарка и лишь затем кофейня. Достаточно всего одного сбоя в цепочке, и ценник начинает горчить.

В июле фьючерсы на кофе пережили крупнейший за 26 лет скачок. Арабика прибавила 15%, робуста — 8%. Привычная чашка капучино с коллегами к концу года может превратиться в непозволительную роскошь.

Особенно чувствительна к колумбийским проблемам арабика. Латиноамериканская страна — второй по значимости производитель этого премиального сорта, и теперь затор на одной дороге может привести в тупик кофейни по всей планете.

«Землетрясение в Колумбии очень важный фактор. Рынок смотри на него и оценивает ситуацию. Сейчас кофе стоит на 50% больше, чем он стоил на пике продовольственных цен 2022 года», — подчеркнул экономист Виталий Колташов.

Трейдеры сейчас смотрят сразу в две стороны. На Колумбию, где пытаются восстановить экспорт, и на Бразилию, где большой урожай способен, наоборот, остудить цены.

Однако для стабилизации рынка необходимо восполнить мировые запасы кофе, а на это потребуется как минимум два урожайных года.

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