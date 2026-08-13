От библейских пророчеств до научных прорывов: затмения, изменившие ход истории

На протяжении тысячелетий люди с трепетом наблюдали за затмениями, усматривая в них божественные знамения. Однако эти явления не только пугали массы обывателей, они еще и помогали ученым делать великие открытия и даже меняли ход военных кампаний. Об этом сообщила автор портала «Вокруг света» Нина Дымченко.

Древнейшее упоминание о солнечном затмении

Письменные свидетельства о затмениях восходят к глубокой древности. Самое раннее из них — событие 1207 года до нашей эры, описанное в Ветхом Завете. Датировать его удалось благодаря сопоставлению библейского текста с египетскими хрониками. Ученые полагают, что эта находка позволит уточнить время правления фараонов, в том числе Рамзеса Великого.

Как эллины измерили космос

Древние греки не только фиксировали затмения, но и использовали их для научных расчетов. Фалес Милетский в 585 году до нашей эры предсказал затмение, опираясь, предположительно, на знания вавилонян. А Гиппарх Никейский во II веке до нашей эры сумел вычислить расстояние от Земли до Луны: он сравнил наблюдения в Геллеспонте, где затмение было полным, и в Александрии, где Луна закрыла Солнце лишь на четыре пятых. Полученный результат оказался удивительно точен.

Затмение — предвестник поражения в битве

В мае 1185 года войско князя Игоря увидело черное Солнце перед походом на половцев. Это было истолковано как дурной знак, но князь не повернул назад. Итог оказался трагическим: разгром, плен и позорное бегство. В роду Игоря затмения словно преследовали семью — его дед умер через десять дней после затмения 1115 года, а дядя — спустя 50 дней после затмения 1146 года.

Царь-астроном и его астрономический указ

Первым российским правителем, точно знавшим о грядущем затмении, стал Петр I. В 1706 году он приказал заранее оповестить о нем свой народ, чтобы избежать массовых волнений. Явление можно было наблюдать из молодого Санкт-Петербурга. Спустя 136 лет в городе открылась Пулковская обсерватория.

Уникальный кадр, переживший века

В 1851 году в Кенигсбергской обсерватории сделали первый удачный снимок солнечного затмения. Автором стал дагерротипист Юлиус Берковский. В тот же день явление запечатлел на полотне Иван Айвазовский, наблюдавший его лично в Феодосии. В 2001 году картину украли из петербургского музея, но сохранился вариант, созданный художником в 1876 году.

Солнечный элемент, рожденный во тьме

Затмение 18 августа 1868 года вошло в историю как «Затмение короля Сиама». Правитель Монгкут увлекался астрономией и предсказал явление точнее европейцев. Он организовал экспедицию, но многие участники, включая самого монарха, заразились малярией — вскоре он скончался. В тот же день француз Пьер Жансен обнаружил в спектре Солнца ярко-желтую линию, позже связанную с неизвестным элементом. Англичанин Норман Локьер в 1871 году предложил назвать его гелием — в честь бога Солнца.

Риск ради нового открытия — эксперимент Менделеева

В 1887 году Дмитрий Менделеев решил наблюдать затмение из корзины аэростата. На старт в Клину приехал Илья Репин, но шар намок от дождя, и пилоту, который должен был сопровождать ученого, пришлось остаться. Менделеев поднялся на высоту 3,8 километра, провел наблюдения и приземлился в сотне километров от точки старта. За рискованный опыт его наградили медалью французской Академии.

Затмение подарило славу Эйнштейну

В 1919 году астроном Артур Эддингтон во время затмения зафиксировал отклонение света под воздействием гравитации Солнца, подтвердив теорию относительности Альберта Эйнштейна. Хотя точность расчетов тогда ставили под сомнение, позже наблюдения подтвердили правоту ученого. После публикации в The Times физик обрел мировую славу, а вскоре получил Нобелевскую премию, но уже за другие работы.

Ранее, писал 5-tv.ru, космонавт Петр Дубров сфотографировал частичное солнечное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Снимки были сделаны с высоты около 400 километров. Затмение продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени, максимальная фаза наступила в 20:46, а полная продлилась две минуты и 18 секунд и была видна в районе Исландии. В России ее можно было увидеть с восточного побережья Таймыра.

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