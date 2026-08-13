В Дагестане за сутки погибли трое туристов на водных экскурсиях

В Дагестане за минувшие сутки погибли сразу трое туристов. Тела двух утонувших мужчин были обнаружены на побережье Каспийского моря. Причины происшествия выясняются. В Сулакском каньоне не смогли спасти туристку из Удмуртии. Группа отдыхающих отправилась на экстремальную водную прогулку. Катер на высокой скорости врезался в скалу.

Спасатели также продолжают поиски пропавшего без вести подростка из столицы. Молодой человек бесследно исчез, катаясь на гидроцикле. Все водные маршруты в республике сейчас закрыты. Но общественники уверены: как только все утихнет, организаторы таких экскурсий вновь откроют продажи.

Почему смертельно опасные маневры уже стали здесь частью туристического сервиса — выяснил корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Резче маневр — ярче эмоции. Катера здесь превращают прогулку по реке в экстремальный аттракцион: катера разгоняются на узких участках каньона, взлетают на волнах и буквально ныряют в воду. У такой гонки за впечатлениями есть цена. Катер врезался в скалу. Семь человек оказались в воде. 60-летняя женщина погибла.

«Сулак может показаться спокойным и неспешным, но под поверхностью здесь сильнейшие течения и сложный рельеф. Одна ошибка рулевого, и трагедии не избежать», — сообщил корреспондент Даниял Исаев.

И это уже не первый случай. Год назад произошла практически такая же трагедия: неопытный рулевой не справился с управлением, катер, на борту которого было 8 пассажиров, разбился о камни. Один человек погиб, остальные попали в больницы с переломами и ушибами. Выяснилось — организатор экскурсии взял на работу 19-летнего местного жителя без документов, разрешающих управлять маломерными судами, и уж тем более без какого-либо опыта. Новое происшествие на воде взяла на контроль транспортная прокуратура. Теперь предстоит выяснить, что за фирма на этот раз предлагала услуги, кому доверили штурвал и соблюдались ли требования безопасности.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — сказала старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Людмила Рожкова.

Но даже после череды трагедий спрос на опасные прогулки не снижается. Общественники говорят: лихие маневры здесь уже стали частью туристического сервиса.

«Вопрос пресечения лихачества вообще не стоит. Вы посмотрите, как в качестве рекламных роликов это выкладывают туристы, сами выкладывают воспоминания о своей поездке в Дагестан. И чем больше лихачит капитан такого кораблика, тем считается, наоборот, круче это, тем считается, что прогулка на катере прошла удачно, успешно», — сказал общественник Тамерлан Магомедов.

Многие туристы готовы идти на риск ради ярких эмоций. Чем больше адреналина — тем интереснее.

«Ну ты же уже сам подписываешься на такой экстрим, ты уже знаешь, что есть какой-то осознанный риск, то что ты можешь себя травмировать, но ты понимаешь, что ты можешь ощутить какие-то незабываемые ощущения, которые останутся с тобой на всю жизнь», — сказал турист Никита Грезь.

Год назад здесь уже погиб турист — сегодня история повторилась. Как показывает практика, после таких случаев в каньоне наступает небольшое затишье. Гул моторов и восторженные крики туристов ненадолго смолкают. Но это лишь на время, пока идет проверка и проводят рейды. Затем катера и организаторы экскурсий возвращаются — до новой трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.