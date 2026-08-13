Медовые ловушки: аферисты рассылают открытки с вирусами перед праздником

Мошенники рассылают письма с вирусами под видом открыток к Медовому Спасу

Аферисты рассылают россиянам письма с вирусами под видом открыток к Медовому Спасу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Народного фронта «Мошеловка».

«Мошенники в мессенджерах и соцсетях распространяют вредоносные „праздничные открытки“ и файлы. Переход по ссылкам или открытие вложений может заразить устройство», — рассказали в организации.

Эксперты посоветовали избегать ссылок и вложений из подозрительных сообщений, а также не указывать платежные данные карт.

Особенно легко на удочку аферистов попадаются бабушки и дедушки, привыкшие к пересылке открыток в мессенджерах.

Как ранее писал 5-tv.ru, для повышения информационной защищенности старшего поколения в Москве 20 августа пройдет интерактивный семинар городского проекта «Перезвони сам», посвященный цифровой и финансовой безопасности. Посетителям расскажут, как создавать надежные пароли, а также как защищать свои персональные данные и как не стать соучастником мошенников — так называемым дроппером.

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