Медовые ловушки: аферисты рассылают открытки с вирусами перед праздником

Особенно легко на удочку мошенников попадаются пожилые люди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Мошенники рассылают письма с вирусами под видом открыток к Медовому Спасу
Аферисты рассылают россиянам письма с вирусами под видом открыток к Медовому Спасу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Народного фронта «Мошеловка».
«Мошенники в мессенджерах и соцсетях распространяют вредоносные „праздничные открытки“ и файлы. Переход по ссылкам или открытие вложений может заразить устройство», — рассказали в организации.
Эксперты посоветовали избегать ссылок и вложений из подозрительных сообщений, а также не указывать платежные данные карт.
Особенно легко на удочку аферистов попадаются бабушки и дедушки, привыкшие к пересылке открыток в мессенджерах.
Как ранее писал 5-tv.ru, для повышения информационной защищенности старшего поколения в Москве 20 августа пройдет интерактивный семинар городского проекта «Перезвони сам», посвященный цифровой и финансовой безопасности. Посетителям расскажут, как создавать надежные пароли, а также как защищать свои персональные данные и как не стать соучастником мошенников — так называемым дроппером.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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