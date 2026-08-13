Трамп не может больше: Зеленский запросил у США 5% от запаса ракет для Patriot
В 2026 году Украина получила в 2,5 раза меньше этого оружия, чем в 2025-м.
Фото: Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images/ТАСС
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Владимир Зеленский просит у США 5% от их запасов ракет
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у США пять процентов от их запасов ракет для зенитного комплекса Patriot. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью CNN.
«(Если. — Прим. ред.) продадут нам пять процентов, мы переживем зиму. Если они смогут продать нам десять процентов, мы уничтожим все российские баллистические ракеты», — заявил Зеленский.
Он также добавил, что у него уже есть один процент запаса этого вооружения. При этом украинский президент уточнил, что в 2026 году Незалежная получает в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков для Patriot, чем в 2025-м.
Также Зеленский сообщил, что активно пытается договориться с союзниками Украины об оказании с их стороны помощи в данном вопросе. Для этого он за несколько месяцев сделал миллион звонков. Кроме того, предпринимал и другие усилия, о которых не может распространяться публично.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейские страны могут передавать Украине оружие, которое они покупают у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Члены ЕС, которые закупают вооружение у Штатов, по его словам, могут самостоятельно решать, что с ним делать, в том числе и поделиться с Незалежной.
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