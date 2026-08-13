Силы ПВО поразили 362 украинских беспилотника над Россией за ночь

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

Атака беспилотников ВСУ над Россией 13 августа: новости

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 августа поразили 362 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 по мск 12 августа до 8:00 по мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали на канале ведомства в МАКС.

БПЛА поразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного моря.

Ранее 12 августа российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 147 украинских дронов.

Территория РФ регулярно подвергается атакам с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Вооруженные силы Украины применяют беспилотники и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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