Силы ПВО поразили 362 украинских беспилотника над Россией за ночь

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 августа поразили 362 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 по мск 12 августа до 8:00 по мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали на канале ведомства в МАКС.
БПЛА поразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного моря.
Ранее 12 августа российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 147 украинских дронов.
Территория РФ регулярно подвергается атакам с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Вооруженные силы Украины применяют беспилотники и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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