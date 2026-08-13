Курилы «взорвали» японские соцсети: визит Путина возглавил тренды в X

Визит Путина на Курилы стал самой обсуждаемой темой в японском сегменте Х

Посещение президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп вызвало бурную реакцию в Японии. Уже через несколько минут после появления первых сообщений о поездке эта тема поднялась на первое место среди трендов японского сегмента соцсети X.

За первые полчаса пользователи опубликовали свыше двух тысяч сообщений, посвященных визиту российского лидера. Многие распространяли материалы крупнейших СМИ страны и активно обсуждали произошедшее.

На поездку Путина оперативно отреагировала и японская пресса. Агентство Kyodo выпустило сообщение о первом визите российского президента на Курилы с пометкой «срочно». Материал также возглавил список наиболее читаемых новостей на сайте общественной телекомпании NHK и оказался среди главных публикаций ведущих изданий страны.

Японские журналисты отдельно рассуждали о возможном значении поездки. В Kyodo ее связали со стремлением российского руководства подчеркнуть внимание к развитию регионов. В NHK, в свою очередь, увидели в визите реакцию Москвы на политику Токио в отношении России на фоне украинского конфликта.

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