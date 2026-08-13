Курилы «взорвали» японские соцсети: визит Путина возглавил тренды в X

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Поездка российского президента на Итуруп за считанные минуты привлекла внимание тысяч пользователей в сети.

Почему визит Путина на Курилы возглавил тренды в X причина

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Визит Путина на Курилы стал самой обсуждаемой темой в японском сегменте Х

Посещение президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп вызвало бурную реакцию в Японии. Уже через несколько минут после появления первых сообщений о поездке эта тема поднялась на первое место среди трендов японского сегмента соцсети X.

За первые полчаса пользователи опубликовали свыше двух тысяч сообщений, посвященных визиту российского лидера. Многие распространяли материалы крупнейших СМИ страны и активно обсуждали произошедшее. 

На поездку Путина оперативно отреагировала и японская пресса. Агентство Kyodo выпустило сообщение о первом визите российского президента на Курилы с пометкой «срочно». Материал также возглавил список наиболее читаемых новостей на сайте общественной телекомпании NHK и оказался среди главных публикаций ведущих изданий страны.

Японские журналисты отдельно рассуждали о возможном значении поездки. В Kyodo ее связали со стремлением российского руководства подчеркнуть внимание к развитию регионов. В NHK, в свою очередь, увидели в визите реакцию Москвы на политику Токио в отношении России на фоне украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
83.00
0.63 95.78
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
Силы ПВО поразили 362 украинских беспилотника над Россией за ночь
9:25
Обычное имя: как назвали племянницу Ольги Бузовой
9:17
Курилы «взорвали» японские соцсети: визит Путина возглавил тренды в X
9:11
У жерла Вулкана: на Сицилии туристы собираются у подножия Этны
9:04
Медовые ловушки: аферисты рассылают открытки с вирусами перед праздником
8:55
Удар по военной инфраструктуре: ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео