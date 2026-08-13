ВСУ повторно попытались атаковать Орск: город усилен огневыми группами

Губернатор Солнцев усилил город мобильными огневыми группами с крупнокалиберными пулеметами.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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ВСУ повторно попытались атаковать Орск
В Орске Оренбургской области силы противовоздушной обороны отбивают очередную волну налета украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«Мы понимаем, что пытается сделать преступный режим ВСУ. Сегодня он предпринимает попытку повторной атаки Орска. Работает ПВО. Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами», — написал глава области в мессенджере МАКС.
Солнцев уточнил, что город защищают, в том числе с помощью крупнокалиберных пулеметов. По его данным, противник использует боеприпасы, начиненные огромным количеством осколочных элементов. В связи с этим жителей Орска призвали держаться подальше от промышленных зон и по возможности не покидать помещения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДНР в результате атак украинских дронов пострадали 12 мирных жителей, а под удар попал даже автомобиль скорой медицинской помощи и спецтехника МЧС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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