Путин: укрепление рубля создает проблемы для экспортных предприятий

Укрепление российского рубля может создать проблемы для предпринимателей, ориентированных на экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава региона отметил, что экономика в этом субъекте стабильна. Однако укрепление национальной валюты негативно сказывается на наполнении областного бюджета. Дело в том, что местная казна недополучает средства от экспорта.

«Для рядового гражданина это (укрепление рубля. — Прим. ред.) хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создает проблемы», — согласился Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире. Нас опережают только Китай, США и Индия. Среди европейских стран РФ и вовсе остается лидером. Об этом заявил Владимир Путин.

Более того, по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, Россия тоже впереди. Глава государства подчеркнул, что экономическая система нашей страны остается устойчивой.

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