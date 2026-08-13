Удар по военной инфраструктуре: ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Ночная атака на объект в порту Рени была проведена с применением беспилотников.

ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины подробности

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Армия России поразила пункт управления ВМС Украины в порту Рени

Российские военные нанесли удар по пункту управления Военно-морских сил Украины, находившемуся на территории порта Рени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объект был поражен ночью ударными беспилотниками. В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают атаковать портовую инфраструктуру, которая, по данным российской стороны, используется в интересах украинских войск.

Днем ранее российские военные также нанесли удар по патрульному катеру СВ-90 в порту Очакова Николаевской области. Для поражения морской цели применили беспилотник «Герань-4».

Ранее российские военные нанесли серию ударов по объектам морской логистики, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для обеспечения украинских войск.

В порту Черноморска под удар попали хранилища горюче-смазочных материалов, терминалы для разгрузки и склады, предназначенные для приема военных грузов. Для атаки применялись крылатые ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники.

Кроме того, в Одессе были поражены два судна. Как заявили в Минобороны, одно из них перевозило военное имущество и было оснащено средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам. Второе судно — танкер — использовалось для доставки топлива, предназначенного для нужд ВСУ. По информации ведомства, оба плавсредства получили критические повреждения.

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Удар по военной инфраструктуре: ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины

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