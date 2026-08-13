«Наша принцесса»: сестра Ольги Бузовой стала мамой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Анна и ее возлюбленный Константин Штрыкин много лет мечтали о пополнении в семье.

Родила ли сестра Ольги Бузовой кто отец ребенка что известно

Фото: legion-media/Persona Stars/038

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Тема:
Ольга Бузова

Сестра Ольги Бузовой Анна стала мамой

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна стала мамой. У нее родилась дочь, которую назвали Марией. Девочка появилась на свет 11 августа в одной из частных московских клиник и стала первым ребенком для 38-летней Бузовой и ее избранника, бизнесмена Константина Штрыкина.

Радостной новостью Анна поделилась в соцсетях. Она рассказала, что малышка родилась в 12:11, и поблагодарила врачей, помогавших ей во время родов, а также любимого мужчину, который все это время находился рядом.

«Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса», — написала Бузова.

По словам новоиспеченной мамы, сейчас она постепенно осваивается в новой для себя роли и до сих пор находится под сильным впечатлением от произошедшего. Анна призналась, что они с Константином невероятно счастливы и уже окружают дочь любовью и заботой.

Появление ребенка стало для пары особенно долгожданным событием. Анна и Константин много лет состоят в отношениях и давно хотели стать родителями. Тема отсутствия у них детей неоднократно становилась предметом обсуждений в соцсетях. Сама Бузова прежде давала понять, что мечтает о материнстве, однако на пути к нему возникали сложности. Несколько лет назад она также перенесла инсульт.

О желании создать семью и стать матерью неоднократно рассказывала и Ольга Бузова. Певица подчеркивала, что для нее принципиально важно решиться на такой шаг с человеком, к которому она испытывает настоящие чувства.

«Ребенок должен родиться в любви, а чтобы родиться в любви — должна быть любовь», — объясняла артистка.

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