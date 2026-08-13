Взять с собой или оставить дома? Куда деть питомца во время отпуска

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Наличие кота или собаки побуждает хозяев более тщательно рассчитывать расходы в путешествии.

Как россияне планируют заботу о питомцах в отпуске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Россияне стали раньше откладывать деньги на отпуск из-за питомцев

С появлением домашнего животного россияне начинают учитывать расходы на него в отпуске и раньше откладывать дополнительные деньги. Об этом сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомился 5-tv.ru.

Так, 62% опрошенных рассказали, что питомец побудил их более тщательно планировать отпускные расходы — у 34% главной заботой стала необходимость продумать содержание животного, которое не получится взять с собой.

Есть и менее популярный вариант — 23% хозяев выбирают гостиницы, апартаменты или базы отдыха, где можно проживать с питомцами. Эта категория респондентов готова платить больше за возможность не расставаться с домашними любимцами.

Кроме того, для 18% владельцев дополнительные расходы оказались связаны с перевозкой питомца, а еще 14% заранее планируют сделать ветеринарные документы и сводить питомца на необходимые процедуры перед поездкой. Кроме того, 11% оплачивают услуги зооняни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в сентябре изменятся правила провоза животных и багажа в такси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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