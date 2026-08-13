ИИ вместо сотрудников: почему экономия может обернуться большими расходами

Компании предупредили о подорожании ИИ в сравнении с выплатами сотрудникам

Использование искусственного интеллекта в российских компаниях в некоторых случаях способно оказаться дороже содержания профильных IT-специалистов. Об этом «Известиям» рассказал директор по информационной безопасности Hoff Tech Андрей Эли.

На этапе тестирования нейросеть может выглядеть выгодной заменой сотруднику: она работает без перерывов и быстро справляется с поставленными задачами. Но при полноценном внедрении расходы значительно увеличиваются. Компании нужны специалисты для подготовки данных и интеграции системы, а также инструменты для обеспечения безопасности и проверки результатов.

«Несколько копеек или рублей за запрос выглядят прекрасно, пока моделью пользуются пять человек. В промышленной эксплуатации появляются тысячи пользователей, длинный контекст, повторные обращения, проверочные вызовы и цепочки ИИ-агентов», — отметил Эли.

В итоге за одним действием пользователя могут скрываться десятки вычислительных операций. Дополнительных ресурсов требует и человеческий контроль — особенно в сферах, где ошибка нейросети способна дорого обойтись компании.

Эксперт обратил внимание и на российскую специфику: зарплаты инженеров зависят от внутреннего рынка, тогда как оборудование и вычислительные мощности оцениваются фактически по глобальным ценам. Требования безопасности также могут вынуждать бизнес разворачивать ИИ внутри собственной инфраструктуры.

«ИИ дешевле человека только в презентации, где забыли посчитать данные, интеграцию, контроль качества и цену ошибки. Иначе получится очень современный, технологичный и дорогой способ ничего не изменить», — отметил эксперт.

При этом Эли подчеркнул, что однозначно говорить о большей стоимости ИИ по сравнению с работой IT-специалистов нельзя. Реальная выгода зависит в том числе от того, сколько результатов нейросети бизнес сможет использовать без дополнительной проверки и переделки.

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