Фигуранты дела о некачественных консервах для Минобороны РФ не признали вину

Сумма ущерба оценивается в 700 миллионов рублей.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Фигуранты по делу о некачественных консервах, поставляемых для нужд Минобороны РФ, не признали свою вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о начальнике продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковнике Викторе Таразевиче, бизнесмене Дмитрии Мизгире и о двух директорах «Нармяспром» — Алексее Баранове и Дмитрии Вислобокове.
«Никто вину из них не признал», — уточнил инсайдер.
Всего в этом деле фигурируют шесть человек. Помимо вышеперечисленных, среди них — гендиректор мясоперерабатывающего комбината «Селятино» Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Они объявлены в федеральный розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны полковнику Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в хищении средств при поставках мясных консервов. Сумма ущерба по уголовному делу оценивается в 700 миллионов рублей.
Мизгир, задержанный в Белоруссии, был передан российской стороне и начал давать показания. Следствие считает его связующим звеном между Таразевичем и производителями, а также возможным участником передачи денег и предупреждения фигурантов о преследовании.
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