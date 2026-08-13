Фигуранты дела о некачественных консервах для Минобороны РФ не признали вину

Фигуранты по делу о некачественных консервах, поставляемых для нужд Минобороны РФ, не признали свою вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о начальнике продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковнике Викторе Таразевиче, бизнесмене Дмитрии Мизгире и о двух директорах «Нармяспром» — Алексее Баранове и Дмитрии Вислобокове.

«Никто вину из них не признал», — уточнил инсайдер.

Всего в этом деле фигурируют шесть человек. Помимо вышеперечисленных, среди них — гендиректор мясоперерабатывающего комбината «Селятино» Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Они объявлены в федеральный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны полковнику Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в хищении средств при поставках мясных консервов. Сумма ущерба по уголовному делу оценивается в 700 миллионов рублей.

Мизгир, задержанный в Белоруссии, был передан российской стороне и начал давать показания. Следствие считает его связующим звеном между Таразевичем и производителями, а также возможным участником передачи денег и предупреждения фигурантов о преследовании.

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