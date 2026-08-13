После атаки ВСУ на центр в Башкирии было возбуждено уголовное дело

Противник использовал пять беспилотников для удара.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По факту атаки ВСУ на распределительный центр в Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в мессенджере МАКС.
«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Чишминском районе Республики Башкортостан», — уточнили в ведомстве.
В результате атаки беспилотниками ВСУ на центр произошло возгорание. Кроме того, два человека пострадали. СК проводится всестороннее расследование. В комитете заверили, что личности, причастные к данному преступлению, будут установлены.
Всего регион был атакован 21 беспилотником, пять из них были направлены на распределительный центр. Остальные 16 дронов силы ПВО России сбили над городом Салават.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из промышленных объектов маркетплейса Wildberries в Башкирии оказался в зоне воздушной атаки противника. Персонал был оперативно эвакуирован из опасной зоны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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