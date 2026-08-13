Их переучивали и связывали с нечистью: 50 интересных фактов про левшей

День левшей отмечается 13 августа по всему миру

Сегодня, 13 августа, во всем мире отмечают Международный день левшей. Праздник появился не просто как необычная дата в календаре: его придумали, чтобы обратить внимание на людей, которым ежедневно приходится приспосабливаться к миру, во многом созданному для правшей.

Ножницы, дверные ручки, школьные принадлежности и даже некоторые бытовые приборы могут доставлять им неудобства. При этом с ведущей левой рукой связано немало любопытных историй, научных наблюдений, мифов и предрассудков. В материале 5-tv.ru — 50 интересных фактов, которые помогут узнать об этой особенности немного больше.

Левшами называют людей, у которых ведущей является левая рука. Именно ее они чаще используют для письма, еды, бытовых действий и других повседневных задач. При этом сама леворукость не является заболеванием или отклонением — это один из вариантов индивидуального развития человека. Большинство населения Земли остается праворуким. По разным оценкам, людей, предпочитающих правую руку, значительно больше, поэтому практически весь окружающий мир — от дверных ручек до канцелярских принадлежностей — исторически создавался прежде всего с расчетом на них. Леворукость не ограничивается только привычкой писать другой рукой. Она связана с особенностями работы мозга, координации движений и тем, каким образом человек выполняет привычные действия. Именно поэтому левши иногда находят нестандартные способы пользоваться обычными предметами. Человек обычно не принимает сознательного решения стать левшой или правшой. Предпочтение одной руки складывается естественным образом под влиянием наследственности и развития нервной системы. Раньше левшей нередко пытались переучивать, однако сегодня такой подход считается устаревшим. Левши составляют заметное меньшинство человечества. В популярной литературе встречается оценка примерно в 700 миллионов человек по всему миру. При этом точную цифру назвать сложно, поскольку часть людей с детства приучали пользоваться правой рукой. Левше иногда проще освоить действия противоположной рукой. После травмы ведущей руки леворукие люди могут быстрее приспособиться к использованию правой. Это связывают с необходимостью постоянно адаптироваться к миру, ориентированному преимущественно на правшей. Существуют люди, одинаково хорошо использующие обе руки. Их называют амбидекстрами. Они способны выполнять многие привычные действия и правой, и левой рукой без выраженного предпочтения одной стороны. Раньше левшей было гораздо больше. В частности, приводились оценки, согласно которым их доля якобы уменьшалась от древних эпох к современности. Однако такие исторические подсчеты остаются дискуссионными. Наследственность действительно играет роль в формировании ведущей руки. Исследователи находили генетические особенности, связанные с леворукостью, однако одного единственного «гена левши», который полностью определял бы результат, современная наука не выделяет. Возраст матери иногда связывали с вероятностью рождения леворукого ребенка. В ряде исследований обсуждалась статистическая зависимость между более поздней беременностью и особенностями формирования ведущей руки у детей. При этом сама по себе такая связь не позволяет заранее определить, какой рукой будет пользоваться ребенок. Если один из родителей левша, вероятность леворукости у ребенка может увеличиваться. Наследственная составляющая существует, однако она не работает по простому принципу передачи одного признака от родителей к детям.

У двух праворуких родителей тоже может родиться левша. Поэтому отсутствие левшей среди ближайших родственников вовсе не означает, что ребенок обязательно окажется правшой. Среди мужчин леворукость встречается несколько чаще. Подобное соотношение отмечалось в различных исследованиях и статистических наблюдениях, хотя разница между полами не настолько велика, чтобы считать это строгим правилом. На протяжении истории левшей воспринимали совершенно по-разному. В одних обществах леворукость считалась дурным знаком или недостатком, в других ее связывали с необычными способностями, творчеством и даже особой удачей. В древних европейских культурах левая сторона нередко имела негативные ассоциации. Из-за этого леворуких людей могли считать менее ловкими или даже подозрительными. Такие представления складывались задолго до появления научных знаний о работе мозга. На Руси к левшам тоже существовало настороженное отношение. В отдельных исторических источниках упоминаются ограничения, которые могли касаться их участия в судебных процедурах и общественной жизни. Предубеждения против леворукости встречались и в Азии. В старых рассказах о Японии упоминались случаи, когда леворукость женщины могла восприниматься настолько отрицательно, что становилась причиной семейных конфликтов. В некоторых традиционных обществах левую руку связывали с опасностью или нечистой силой. Подобные поверья существовали в отдельных африканских культурах и нередко влияли на повседневное отношение к левшам. В этнографических описаниях эскимосских народов встречались необычные представления о леворуких. Иногда таким людям приписывали способности к колдовству или сверхъестественным действиям. Даже в языках можно обнаружить следы старых предубеждений. В отдельных культурах слова, обозначающие левую сторону или леворукого человека, исторически могли иметь отрицательную окраску. Во многих мусульманских традициях существуют четкие правила использования правой и левой рук. Правой принято принимать пищу и выполнять определенные действия, тогда как левая связана прежде всего с гигиеническими процедурами. Для левшей такие культурные нормы могут создавать дополнительные неудобства. В интернете встречается утверждение о запрете публично использовать левую руку в некоторых странах. Однако подобные формулировки стоит воспринимать осторожно: культурные и религиозные нормы не всегда означают прямой законодательный запрет. Некоторым историческим фигурам задним числом приписывали леворукость. Например, подобные версии существуют в отношении Адольфа Гитлера, однако достоверность таких утверждений остается спорной. У инков леворукость могла восприниматься положительно. Согласно некоторым описаниям, левшам приписывали способности к исцелению и особую связь с магическими практиками. У народа зуни леворукость также связывали с удачей. Это хороший пример того, насколько противоположным могло быть отношение к одному и тому же человеческому качеству в разных культурах. Левшей немало среди представителей британской королевской семьи. В числе известных леворуких членов династии называли королеву Елизавету II, принца Чарльза и принца Уильяма. Левшей нередко связывают с пространственным мышлением и творческими профессиями. В популярной литературе им приписывают способности к математике, архитектуре и визуальному восприятию, однако научные данные не позволяют утверждать, что все левши автоматически обладают такими талантами. Работа полушарий мозга у леворуких людей действительно может отличаться. При этом распространенное представление о том, что у всех левшей обязательно «доминирует правое полушарие», слишком упрощает реальную нейробиологию. Существовала гипотеза так называемого исчезнувшего близнеца. Некоторые исследователи пытались объяснить часть случаев леворукости особенностями многоплодной беременности, при которой один эмбрион прекращал развитие. Эта версия не считается универсальным объяснением. Особенности рождения иногда связывают с последующей леворукостью. В исследованиях изучались недоношенность, низкие показатели по шкале Апгар и другие факторы, однако они не являются однозначной причиной того, что ребенок станет левшой. Некоторые родители пытаются определить будущую ведущую руку еще у младенца. Например, наблюдают, в какую сторону ребенок чаще поворачивает голову или какой рукой тянется к предметам. Однако надежно определить доминирующую руку в столь раннем возрасте сложно. Миф о том, что левши живут на девять лет меньше правшей, сегодня считается устаревшим. Он получил известность после исследования начала 1990-х годов, но впоследствии выводы подверглись серьезной критике и не получили убедительного подтверждения. В Советском Союзе леворуких школьников долгое время переучивали писать правой рукой. Такая практика была распространена и в других странах. Детям приходилось менять естественную привычку ради существовавших образовательных стандартов. Тульский Левша стал одним из самых узнаваемых символов русского мастерства. Памятник литературному герою Николая Лескова появился в Туле в конце XX века. При этом сам персонаж является художественным образом, а попытки найти его реального прототипа остаются предметом легенд. Доля левшей различается в разных странах и регионах. На статистику могут влиять не только биологические особенности населения, но и культурное отношение к леворукости: там, где детей активно переучивали, официально зафиксированных левшей традиционно меньше. Часы на правой руке не обязательно означают леворукость. Например, такая привычка президента России Владимира Путина неоднократно становилась поводом для обсуждений, однако по одному аксессуару определить ведущую руку человека невозможно. У ребенка предпочтение руки формируется постепенно. В раннем возрасте дети могут активно пользоваться обеими руками, а более устойчивое доминирование одной стороны становится заметным позже. Определять левшу только по поведению малыша до школы не всегда правильно. В дошкольном возрасте предпочтения могут меняться, поэтому специалисты обычно советуют наблюдать за ребенком, а не пытаться искусственно направлять его. На выбор ведущей руки могут влиять разные факторы. Помимо наследственности, обсуждаются особенности внутриутробного развития, работы нервной системы и отдельные травмы. Однако это сложный процесс, который нельзя свести к одной причине. Травма правой руки способна заставить человека активнее пользоваться левой. Но приобретенная привычка и врожденная леворукость — не одно и то же. Человек может прекрасно освоить другую руку, не меняя исходных особенностей работы мозга. Леворукость не считается патологией. Современный подход заключается в том, чтобы не мешать ребенку пользоваться удобной ему рукой и адаптировать обучение под его индивидуальные особенности. Принудительное переучивание может создавать стресс. Ребенку приходится контролировать каждое простое действие, которое раньше выполнялось автоматически. Это способно затруднять письмо, снижать концентрацию и вызывать эмоциональное напряжение. Научиться лучше пользоваться второй рукой все же можно. Многие левши осваивают правую для работы с инструментами и устройствами, созданными для правшей, а правши при желании способны развивать левую. После некоторых заболеваний или травм мозг действительно способен перестраиваться. Это свойство называется нейропластичностью. Благодаря ему человек может заново осваивать движения и частично компенсировать утраченные функции. Левши были и среди покорителей космоса. В популярной статистике упоминалось, что семь из первых 29 астронавтов были леворукими, что значительно превышало их долю среди населения. Список знаменитых левшей впечатляет. Среди наиболее часто упоминаемых имен — Леонардо да Винчи, Уинстон Черчилль, Барак Обама и Билл Гейтс. Леворукость встречалась не только у выдающихся деятелей культуры и науки. В популярных подборках к левшам относят и некоторых известных преступников. Само собой, никакой связи между ведущей рукой и склонностью человека к преступлениям не существует. Международный день левшей отмечается 13 августа. Праздник получил широкое распространение после инициативы начала 1990-х годов. Его главная идея — напомнить о бытовых трудностях людей, которым приходится пользоваться вещами, рассчитанными преимущественно на правшей. Многие привычные предметы действительно неудобны для левшей. Ножницы, консервные ножи, компьютерные мыши, школьные парты, некоторые музыкальные инструменты и кухонные принадлежности традиционно проектировались под правую руку. Сегодня производители все чаще выпускают специальные версии и для леворуких. В некоторых видах спорта левши могут получать преимущество перед соперниками. Особенно это заметно там, где спортсмены напрямую противостоят друг другу, например в теннисе, фехтовании или единоборствах. Одна из причин в том, что правши гораздо реже встречаются с леворукими соперниками и потому могут быть хуже подготовлены к их непривычной манере действий. Главный факт о левшах заключается в том, что они ничем не «хуже» правшей. Леворукость — всего лишь индивидуальная особенность. И чем больше предметов и образовательных подходов учитывают потребности обеих групп, тем меньше левшам приходится приспосабливаться к миру, который долгое время создавался преимущественно для праворуких.

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