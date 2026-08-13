Их переучивали и связывали с нечистью: 50 интересных фактов про левшей

Те, у кого ведущая рука — левая, отмечают свой праздник 13 августа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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День левшей отмечается 13 августа по всему миру
Сегодня, 13 августа, во всем мире отмечают Международный день левшей. Праздник появился не просто как необычная дата в календаре: его придумали, чтобы обратить внимание на людей, которым ежедневно приходится приспосабливаться к миру, во многом созданному для правшей.
Ножницы, дверные ручки, школьные принадлежности и даже некоторые бытовые приборы могут доставлять им неудобства. При этом с ведущей левой рукой связано немало любопытных историй, научных наблюдений, мифов и предрассудков. В материале 5-tv.ru — 50 интересных фактов, которые помогут узнать об этой особенности немного больше.
- Левшами называют людей, у которых ведущей является левая рука. Именно ее они чаще используют для письма, еды, бытовых действий и других повседневных задач. При этом сама леворукость не является заболеванием или отклонением — это один из вариантов индивидуального развития человека.
- Большинство населения Земли остается праворуким. По разным оценкам, людей, предпочитающих правую руку, значительно больше, поэтому практически весь окружающий мир — от дверных ручек до канцелярских принадлежностей — исторически создавался прежде всего с расчетом на них.
- Леворукость не ограничивается только привычкой писать другой рукой. Она связана с особенностями работы мозга, координации движений и тем, каким образом человек выполняет привычные действия. Именно поэтому левши иногда находят нестандартные способы пользоваться обычными предметами.
- Человек обычно не принимает сознательного решения стать левшой или правшой. Предпочтение одной руки складывается естественным образом под влиянием наследственности и развития нервной системы. Раньше левшей нередко пытались переучивать, однако сегодня такой подход считается устаревшим.
- Левши составляют заметное меньшинство человечества. В популярной литературе встречается оценка примерно в 700 миллионов человек по всему миру. При этом точную цифру назвать сложно, поскольку часть людей с детства приучали пользоваться правой рукой.
- Левше иногда проще освоить действия противоположной рукой. После травмы ведущей руки леворукие люди могут быстрее приспособиться к использованию правой. Это связывают с необходимостью постоянно адаптироваться к миру, ориентированному преимущественно на правшей.
- Существуют люди, одинаково хорошо использующие обе руки. Их называют амбидекстрами. Они способны выполнять многие привычные действия и правой, и левой рукой без выраженного предпочтения одной стороны.
- Раньше левшей было гораздо больше. В частности, приводились оценки, согласно которым их доля якобы уменьшалась от древних эпох к современности. Однако такие исторические подсчеты остаются дискуссионными.
- Наследственность действительно играет роль в формировании ведущей руки. Исследователи находили генетические особенности, связанные с леворукостью, однако одного единственного «гена левши», который полностью определял бы результат, современная наука не выделяет.
- Возраст матери иногда связывали с вероятностью рождения леворукого ребенка. В ряде исследований обсуждалась статистическая зависимость между более поздней беременностью и особенностями формирования ведущей руки у детей. При этом сама по себе такая связь не позволяет заранее определить, какой рукой будет пользоваться ребенок.
- Если один из родителей левша, вероятность леворукости у ребенка может увеличиваться. Наследственная составляющая существует, однако она не работает по простому принципу передачи одного признака от родителей к детям.
У двух праворуких родителей тоже может родиться левша. Поэтому отсутствие левшей среди ближайших родственников вовсе не означает, что ребенок обязательно окажется правшой.
- Среди мужчин леворукость встречается несколько чаще. Подобное соотношение отмечалось в различных исследованиях и статистических наблюдениях, хотя разница между полами не настолько велика, чтобы считать это строгим правилом.
- На протяжении истории левшей воспринимали совершенно по-разному. В одних обществах леворукость считалась дурным знаком или недостатком, в других ее связывали с необычными способностями, творчеством и даже особой удачей.
- В древних европейских культурах левая сторона нередко имела негативные ассоциации. Из-за этого леворуких людей могли считать менее ловкими или даже подозрительными. Такие представления складывались задолго до появления научных знаний о работе мозга.
- На Руси к левшам тоже существовало настороженное отношение. В отдельных исторических источниках упоминаются ограничения, которые могли касаться их участия в судебных процедурах и общественной жизни.
- Предубеждения против леворукости встречались и в Азии. В старых рассказах о Японии упоминались случаи, когда леворукость женщины могла восприниматься настолько отрицательно, что становилась причиной семейных конфликтов.
- В некоторых традиционных обществах левую руку связывали с опасностью или нечистой силой. Подобные поверья существовали в отдельных африканских культурах и нередко влияли на повседневное отношение к левшам.
- В этнографических описаниях эскимосских народов встречались необычные представления о леворуких. Иногда таким людям приписывали способности к колдовству или сверхъестественным действиям.
- Даже в языках можно обнаружить следы старых предубеждений. В отдельных культурах слова, обозначающие левую сторону или леворукого человека, исторически могли иметь отрицательную окраску.
- Во многих мусульманских традициях существуют четкие правила использования правой и левой рук. Правой принято принимать пищу и выполнять определенные действия, тогда как левая связана прежде всего с гигиеническими процедурами. Для левшей такие культурные нормы могут создавать дополнительные неудобства.
- В интернете встречается утверждение о запрете публично использовать левую руку в некоторых странах. Однако подобные формулировки стоит воспринимать осторожно: культурные и религиозные нормы не всегда означают прямой законодательный запрет.
- Некоторым историческим фигурам задним числом приписывали леворукость. Например, подобные версии существуют в отношении Адольфа Гитлера, однако достоверность таких утверждений остается спорной.
- У инков леворукость могла восприниматься положительно. Согласно некоторым описаниям, левшам приписывали способности к исцелению и особую связь с магическими практиками.
- У народа зуни леворукость также связывали с удачей. Это хороший пример того, насколько противоположным могло быть отношение к одному и тому же человеческому качеству в разных культурах.
- Левшей немало среди представителей британской королевской семьи. В числе известных леворуких членов династии называли королеву Елизавету II, принца Чарльза и принца Уильяма.
- Левшей нередко связывают с пространственным мышлением и творческими профессиями. В популярной литературе им приписывают способности к математике, архитектуре и визуальному восприятию, однако научные данные не позволяют утверждать, что все левши автоматически обладают такими талантами.
- Работа полушарий мозга у леворуких людей действительно может отличаться. При этом распространенное представление о том, что у всех левшей обязательно «доминирует правое полушарие», слишком упрощает реальную нейробиологию.
- Существовала гипотеза так называемого исчезнувшего близнеца. Некоторые исследователи пытались объяснить часть случаев леворукости особенностями многоплодной беременности, при которой один эмбрион прекращал развитие. Эта версия не считается универсальным объяснением.
- Особенности рождения иногда связывают с последующей леворукостью. В исследованиях изучались недоношенность, низкие показатели по шкале Апгар и другие факторы, однако они не являются однозначной причиной того, что ребенок станет левшой.
- Некоторые родители пытаются определить будущую ведущую руку еще у младенца. Например, наблюдают, в какую сторону ребенок чаще поворачивает голову или какой рукой тянется к предметам. Однако надежно определить доминирующую руку в столь раннем возрасте сложно.
- Миф о том, что левши живут на девять лет меньше правшей, сегодня считается устаревшим. Он получил известность после исследования начала 1990-х годов, но впоследствии выводы подверглись серьезной критике и не получили убедительного подтверждения.
- В Советском Союзе леворуких школьников долгое время переучивали писать правой рукой. Такая практика была распространена и в других странах. Детям приходилось менять естественную привычку ради существовавших образовательных стандартов.
- Тульский Левша стал одним из самых узнаваемых символов русского мастерства. Памятник литературному герою Николая Лескова появился в Туле в конце XX века. При этом сам персонаж является художественным образом, а попытки найти его реального прототипа остаются предметом легенд.
- Доля левшей различается в разных странах и регионах. На статистику могут влиять не только биологические особенности населения, но и культурное отношение к леворукости: там, где детей активно переучивали, официально зафиксированных левшей традиционно меньше.
- Часы на правой руке не обязательно означают леворукость. Например, такая привычка президента России Владимира Путина неоднократно становилась поводом для обсуждений, однако по одному аксессуару определить ведущую руку человека невозможно.
- У ребенка предпочтение руки формируется постепенно. В раннем возрасте дети могут активно пользоваться обеими руками, а более устойчивое доминирование одной стороны становится заметным позже.
- Определять левшу только по поведению малыша до школы не всегда правильно. В дошкольном возрасте предпочтения могут меняться, поэтому специалисты обычно советуют наблюдать за ребенком, а не пытаться искусственно направлять его.
- На выбор ведущей руки могут влиять разные факторы. Помимо наследственности, обсуждаются особенности внутриутробного развития, работы нервной системы и отдельные травмы. Однако это сложный процесс, который нельзя свести к одной причине.
- Травма правой руки способна заставить человека активнее пользоваться левой. Но приобретенная привычка и врожденная леворукость — не одно и то же. Человек может прекрасно освоить другую руку, не меняя исходных особенностей работы мозга.
- Леворукость не считается патологией. Современный подход заключается в том, чтобы не мешать ребенку пользоваться удобной ему рукой и адаптировать обучение под его индивидуальные особенности.
- Принудительное переучивание может создавать стресс. Ребенку приходится контролировать каждое простое действие, которое раньше выполнялось автоматически. Это способно затруднять письмо, снижать концентрацию и вызывать эмоциональное напряжение.
- Научиться лучше пользоваться второй рукой все же можно. Многие левши осваивают правую для работы с инструментами и устройствами, созданными для правшей, а правши при желании способны развивать левую.
- После некоторых заболеваний или травм мозг действительно способен перестраиваться. Это свойство называется нейропластичностью. Благодаря ему человек может заново осваивать движения и частично компенсировать утраченные функции.
- Левши были и среди покорителей космоса. В популярной статистике упоминалось, что семь из первых 29 астронавтов были леворукими, что значительно превышало их долю среди населения.
- Список знаменитых левшей впечатляет. Среди наиболее часто упоминаемых имен — Леонардо да Винчи, Уинстон Черчилль, Барак Обама и Билл Гейтс.
- Леворукость встречалась не только у выдающихся деятелей культуры и науки. В популярных подборках к левшам относят и некоторых известных преступников. Само собой, никакой связи между ведущей рукой и склонностью человека к преступлениям не существует.
- Международный день левшей отмечается 13 августа. Праздник получил широкое распространение после инициативы начала 1990-х годов. Его главная идея — напомнить о бытовых трудностях людей, которым приходится пользоваться вещами, рассчитанными преимущественно на правшей.
- Многие привычные предметы действительно неудобны для левшей. Ножницы, консервные ножи, компьютерные мыши, школьные парты, некоторые музыкальные инструменты и кухонные принадлежности традиционно проектировались под правую руку. Сегодня производители все чаще выпускают специальные версии и для леворуких.
- В некоторых видах спорта левши могут получать преимущество перед соперниками. Особенно это заметно там, где спортсмены напрямую противостоят друг другу, например в теннисе, фехтовании или единоборствах. Одна из причин в том, что правши гораздо реже встречаются с леворукими соперниками и потому могут быть хуже подготовлены к их непривычной манере действий.
- Главный факт о левшах заключается в том, что они ничем не «хуже» правшей. Леворукость — всего лишь индивидуальная особенность. И чем больше предметов и образовательных подходов учитывают потребности обеих групп, тем меньше левшам приходится приспосабливаться к миру, который долгое время создавался преимущественно для праворуких.
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