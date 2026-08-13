Армия России ударила по пунктам дислокации украинских боевиков и наемников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 103 0

Применялись ударные дроны, силы ракетных войск и артиллерии.

ВС России поразили на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России нанесла поражение объектам инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ», — проинформировали в министерстве.

Также удары были нанесены по логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и их комплектующих. Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Для этих целей ВС России использовали силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, применялись ударные дроны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России нанесла удар по пункту управления Военно-морских сил Украины, находившемуся на территории порта Рени. Объект был атакован ночью ударными беспилотниками.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные ударили по порту Черноморск крылатыми ракетами воздушного базирования и беспилотниками. Были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, разгрузочные терминалы и складские объекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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