«Естественно»: убийца девятилетнего Паши попытался извиниться перед его матерью
Обвиняемый назвал женщину чужим именем.
Фото, видео: Ольга Костромина/ТАСС; 5-tv.ru
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Убийца девятилетнего Паши попытался извиниться перед его матерью
Обвиняемый в убийстве девятилетнего Паши Тифитулина Петр Жилкин попытался извиниться перед матерью мальчика, но назвал ее чужим именем. В зале суда мужчина заявил, что не может объяснить произошедшее, и попросил у женщины прощения.
«Приношу искренние извинения. Я не понимаю, как это произошло», — заявил Жилкин.
На вопрос о том, сожалеет ли он о содеянном, обвиняемый ответил утвердительно.
«Естественно», — сказал Жилкин.
Трагедия произошла после исчезновения девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге. Ребенка искали несколько дней сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. Позднее следствие вышло на Жилкина, а поиски завершились обнаружением тела школьника в водоеме.
Исчез после поездки с незнакомцем
Паша пропал 30 января. В тот день мальчик собирался покататься с горки в Горелове, а затем отправиться к гипермаркету на Таллинском шоссе. На парковке у магазина он периодически подрабатывал вместе с другими детьми — предлагал автомобилистам помыть фары. В день исчезновения школьник был там без друзей.
К вечеру Паша домой не вернулся, и его родители обратились за помощью. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, одновременно развернулись масштабные поиски. В них участвовали полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры и местные жители.
Ключевую роль сыграли камеры наблюдения. На записях удалось увидеть, как ребенок садится в белый внедорожник. Правоохранители установили владельца машины, а позднее задержали 38-летнего Жилкина в Псковской области. Этого же мужчину замечали на парковке, а ранее он предлагал другим детям посидеть в его автомобиле.
Тело ребенка нашли в водоеме
После задержания Жилкин признался следователям в расправе над школьником. Мужчина рассказал, что ударил Пашу по голове, связал его скотчем, после чего избавился от тела.
Правоохранители осмотрели автомобиль обвиняемого и отправились искать ребенка в указанном районе. Тело Паши обнаружили примерно в 30 километрах от места его исчезновения — возле Нижнего Шингерского водопада. Подо льдом также заметили вещи школьника.
Одна из участвовавших в поисках волонтеров, увидев состояние погибшего, предположила, что перед смертью ребенок мог подвергаться издевательствам. Паша уже встречал Жилкина до дня исчезновения и несколько раз мыл его автомобиль.
Что могло стать мотивом преступления
Жилкин признал вину. Мужчина опасался, что мальчик расскажет взрослым или полиции о его нездоровом интересе к несовершеннолетним. На компьютере задержанного оперативники обнаружили материалы с детской порнографией.
Сам Жилкин приехал в Петербург на заработки и поселился в деревне Яльгелево. Ранее мужчина уже был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов. После задержания правоохранители начали проверять его возможную причастность и к другим преступлениям.
Соседи вспомнили другую загадочную смерть
Жители Яльгелево рассказали журналистам, что поведение Жилкина давно вызывало вопросы. Одна из соседок вспомнила о произошедшей несколько лет назад гибели мужчины, тело которого нашли в озере с грузом и рюкзаком. Тогда местные жители якобы просили Жилкина предоставить записи с камер наблюдения, однако он отказался.
Соседи также характеризовали мужчину как конфликтного и вспыльчивого. Похожее впечатление сложилось у продавца магазина, куда Жилкин регулярно приходил за сигаретами и шоколадом.
При этом на работе обвиняемого описывали иначе. Серьезных конфликтов с коллегами за ним не замечали, а как специалист он считался квалифицированным.
Что известно о семье погибшего мальчика
Паша рос в многодетной семье. Социальные службы знали о ситуации в доме: брат и сестра ребенка часто болели и пропускали занятия, а сам девятилетний мальчик на момент трагедии школу не посещал. Сообщалось, что мать собиралась устроить его в местное образовательное учреждение, однако необходимые документы вовремя предоставлены не были.
В то же время соседи семьи утверждали, что не видели жестокого обращения с детьми или серьезных конфликтов дома. Знакомые характеризовали мать Паши как женщину, которая заботилась о своих детях и старалась сделать для них все возможное.
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