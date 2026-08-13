Губернатор Сахалинской области раскрыл Путину размер средней зарплаты в регионе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Доход большинства жителей региона заметно отличается от официального показателя.

Средняя зарплата на Сахалине сколько получают люди сумма

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Средняя зарплата в Сахалинской области достигла примерно 150 тысяч рублей. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи.

При этом глава области обратил внимание, что эта цифра не отражает заработок большинства жителей, поскольку при расчете учитываются люди с разным уровнем доходов. Медианная зарплата на Сахалине находится на уровне около 110 тысяч рублей.

«Официально средняя заработная плата 150 (тысяч рублей. — Прим. ред). Но это если сложить богатых и бедных. Вот медианная, это приблизительно 110 (тысяч рублей. — Прим. ред,). То есть это то, что получает большинство людей», — сообщил Лимаренко.

Губернатор также рассказал о доходах работников отдельных сфер. Врачи в среднем зарабатывают свыше 150 тысяч рублей, высокий уровень оплаты труда сохраняется у преподавателей. Зарплата медсестер составляет порядка 90 тысяч рублей.

В тот же день Путин впервые лично посетил Курильские острова. На Итурупе президент побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный», осмотрел районную больницу и школу, а также встретился с местными жителями.

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Губернатор Сахалинской области раскрыл Путину размер средней зарплаты в регионе

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